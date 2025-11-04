Incautan un arsenal tras allanamientos en Tava’í

Poco antes del amanecer de hoy, grupos de uniformados con el acompañamiento del fiscal Carlos Mercado irrumpieron en las distintas propiedades de Tava’í. En una de las casas allanadas, perteneciente al brasileño Gilberto Mohr (58) fueron encontradas dos escopetas calibre 12, un rifle calibre 22 y una pistola calibre 9mm.

Mientras que en la vivienda habitada por el brasileño Liborio Mohr (54), se incautó un rifle calibre 22 y en la residencia de Daniel Mohr Da Silva (29), se encontró una pistola calibre 9mm.

En tanto que el cuarto allanamiento, realizado a un mini market y bodega, que también correspondería a la familia Mohr, no se encontraron evidencias.

Lea más: Video: detienen a brasileño que tenía un arsenal en Pedro Juan Caballero

Dueños de casas allanadas en Tava’í quedan sujetos a la investigación

Durante los procedimientos también se incautaron cartuchos y accesorios de las armas incautada y que fueron remitidas al Laboratorio Forense del Ministerio Público. El jefe de Prevención y Seguridad Ciudadana de Caazapá, comisario principal José Santacruz señaló que los propietarios de las armas no fueron detenidos, pero si quedan sujetos a la investigación del caso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según los investigadores, estas intervenciones fueron ejecutadas luego de una serie de denuncias de disparos al aire perpetrados presumiblemente por los miembros de la esta familia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Igualmente, los uniformados confirmaron que hubo casos de muerte de animales vacunos por disparos de armas de fuego en la misma zona, según explicaron.