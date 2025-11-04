Policiales
04 de noviembre de 2025 - 16:24

Incautan un arsenal tras allanamientos en Tava’í

Algunas de las armas que fueron incautadas durante la operación ejecutada en la mañana de hoy en la zona de Tava'í, Caazapá.
Al menos seis armas de fuego automáticas fueron incautadas durante allanamientos simultáneos efectuados por efectivos de la Policía y agentes del Ministerio Público en la localidad denominada Cruce Pacurí, Enramadita, distrito de Tava’í, en el departamento de Caazapá. El operativo fue ejecutado luego de varias denuncias de disparos aires y hasta la muerte a tiros de animales vacunos, en aquella localidad.

Por ABC Color

Poco antes del amanecer de hoy, grupos de uniformados con el acompañamiento del fiscal Carlos Mercado irrumpieron en las distintas propiedades de Tava’í. En una de las casas allanadas, perteneciente al brasileño Gilberto Mohr (58) fueron encontradas dos escopetas calibre 12, un rifle calibre 22 y una pistola calibre 9mm.

Algunas de las armas contaban con miras y gran cantidad de cartuchos.
Mientras que en la vivienda habitada por el brasileño Liborio Mohr (54), se incautó un rifle calibre 22 y en la residencia de Daniel Mohr Da Silva (29), se encontró una pistola calibre 9mm.

En tanto que el cuarto allanamiento, realizado a un mini market y bodega, que también correspondería a la familia Mohr, no se encontraron evidencias.

Dueños de casas allanadas en Tava’í quedan sujetos a la investigación

Durante los procedimientos también se incautaron cartuchos y accesorios de las armas incautada y que fueron remitidas al Laboratorio Forense del Ministerio Público. El jefe de Prevención y Seguridad Ciudadana de Caazapá, comisario principal José Santacruz señaló que los propietarios de las armas no fueron detenidos, pero si quedan sujetos a la investigación del caso.

Según los investigadores, estas intervenciones fueron ejecutadas luego de una serie de denuncias de disparos al aire perpetrados presumiblemente por los miembros de la esta familia.

Igualmente, los uniformados confirmaron que hubo casos de muerte de animales vacunos por disparos de armas de fuego en la misma zona, según explicaron.