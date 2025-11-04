Modelo denuncia que fue víctima de violencia por parte de un funcionario judicial

A través de su cuenta de Facebook, Fiorella Zaracho, modelo y reina mundial de las Américas y el Caribe 2022, denunció que fue víctima de violencia por parte de Rolando Andrés Mora Jojot (36), a quien identificó como perteneciente al Poder Judicial.

“Me es muy difícil comentar esta clase de hechos que me sucedieron, que no es nada nuevo y no es la primera agresión física y verbal que recibo de parte de este señor. Y es por eso que hoy decidí salir y contar toda la verdad de lo que viví con Rolando Andrés Mora Jojot (funcionario del Poder Judicial)”, escribió la modelo al inicio de su publicación.

Según narró Zaracho, la noche del martes 28 de octubre pasado, el hombre la invitó a cenar en su domicilio, a donde acudió “con toda confianza”. Minutos después, él le manifestó su deseo de mantener relaciones sexuales, pese a que —según contó— él sabía que ella sufría de dolor de vientre.

A partir de ese momento, la situación se tornó violenta. El hombre “se transformó y comenzó a insultar como siempre”, motivo por el cual la modelo decidió retirarse. Sin embargo, cuando intentó realizar una llamada de auxilio, Mora Jojot la habría forcejeado para quitarle el celular, lo que le produjo lesiones en los brazos y la muñeca, conforme al relato.

No le permitió retirarse y la agredió

Fiorella contó que le rogó en varias ocasiones que le devolviera el teléfono para poder irse, pero el hombre no accedió y le impidió salir del lugar.

“En ese preciso momento arroja mi teléfono por el piso. Yo intento retirar mis cosas, pido auxilio a gritos y me tapa la boca. A medida que intentaba defenderme, recibía patadas; también recibo dos puñetazos en el rostro, cerca del ojo derecho y en la nariz, donde pierdo mucha sangre”, reveló.

Temor por su vida y pedido de justicia

Tras la agresión, Zaracho expresó su temor de que el denunciado pueda atentar contra su vida. “En estos momentos temo por mi vida y quiero que esto no vuelva a ocurrir con ninguna otra mujer. Hoy fui víctima de violencia; mañana podés ser vos o un familiar tuyo”, manifestó en su publicación.

La modelo pidió a los internautas que su denuncia compartida en redes sociales para lograr visibilidad en pos de justicia. “Dejo todo esto en manos de Dios y de las autoridades. Solamente pido justicia”, resaltó en la parte final de su posteo.

En las imágenes compartidas junto al testimonio, se observan rastros visibles de la agresión, incluyendo el rostro ensangrentado, además de hematomas en brazos, cuello y piernas, evidencia que refuerza la gravedad del hecho denunciado.