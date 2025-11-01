Imágenes sensibles: hombre golpeó brutalmente a su mujer durante cuatro años y Fiscalía recién ahora lo imputa

Cristian Vera es el imputado por golpear durante cuatro años a quien fue su pareja, Lorena Segovia, según el acta de la Fiscalía en la causa en contra del hombre por violencia familiar.

Estas agresiones fueron captadas por cámaras de circuito cerrado de la casa donde vivía la pareja y compartidos en redes sociales.

“Comenzó en el año 2020, se fue grabando, comenzó con una violencia psicológica que nunca encontró freno para luego ir a la violencia física, golpe de puño, patada, amenaza de muerte y vivió un infierno, el cual pudo salir luego de un tiempo, teniendo en cuenta que no es fácil estar en esa situación y una vez que salió encontró el apoyo familiar, porque hay que aclarar que tampoco ella quiso contarle a su familia, una mujer que está pasando por esta situación tiene miedo, tiene vergüenza”, relató Diego Tuma, abogado de la víctima.

Tuma lamentó que pese a las fehacientes evidencias plasmadas en los videos, la justicia tardó demasiado en aplicar las medidas necesarias para proteger a la víctima, sobre todo porque la denuncia la presentaron hace dos meses.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Estas son las 15 formas de violencia contra la mujer

Denuncian complicidad fiscal

Esta denuncia pública se realizó, ya que el fiscal Gerardo Chamorro, de San Lorenzo, habría trabado los pedidos de diligencia realizados por el abogado de la víctima.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Pedimos nosotros un allanamiento para poder llegar al domicilio del agresor, encontrar las armas, poder rescatar el celular y esto no se dio, lastimosamente. ¿Por qué?, porque el fiscal que tuvo la causa inicialmente se encargó de recabar información, de no mover, pero ¿para qué?, para contarle al agresor, teniendo en cuenta de que había sido resultó ser su abogado en otras causas penales y el abogado de la empresa", denunció Tuma.

Finalmente, el fiscal Gerardo Chamorro se inhibió de la causa y asumió en su reemplazo Ariel García, quien imputó inmediatamente a Cristian Vera, corrió traslado al juez penal de garantías, quien fijó audiencia para establecer las medidas, lo cual fue recurrido nuevamente por los abogados del sospechoso de violencia familiar.

Lorena Segovia, víctima del caso, lamenta haber tenido que publicar el caso, ya que se vio en una situación desesperada por la falta de respuestas de las autoridades.

“Cuatro años de relación de maltratos físicos, psicológicos, de manipulaciones constantes. Lastimosamente, tengo que hacer público mi caso, algo personal, para poder hacer llegar a más personas y así poder llegar a un mejor resultado. Tengo el apoyo de mi familia, de mis amigas, pues ese apoyo el que me llevó a tener la fuerza para poder denunciar y poder sobrellevar todo esto que estoy lidiando. Comenzó desde un pequeño empujoncito, hasta lo más grave que me hizo”, relató a un equipo de ABC TV.