Video: Fiscalía realiza allanamientos tras enfrentamiento a balazos en Caazapá

La Policía Nacional y la Fiscalía investigan un enfrentamiento con varios disparos que se habría registrado el domingo 2 de noviembre pasado frente al “pub” de la ciudad de Caazapá.

Los protagonistas son unos jóvenes y del hecho se capturaron varios videos que fueron viralizados en redes sociales. Por el caso, hoy el Ministerio Público realizó un allanamiento en la mencionada ciudad y otro en San Juan Nepomuceno.

Los procedimientos, encabezados por el fiscal Carlos Germán Ramírez, se realizaron en las respectivas viviendas de los sospechosos: uno de 24 años y otro de 22, ambos ya “plenamente identificados”.

Según los datos policiales, ninguno de ellos fue localizado, pero sí se incautaron ropas que habrían utilizado ambos el día del enfrentamiento.

