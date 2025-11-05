Destruyen casi 6 toneladas de marihuana y 9 “narcocampamentos” en Amambay

Agentes especiales del Departamento Regional N°1 de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) realizaron un allanamiento durante la jornada del martes último, en el área rural de la ciudad de Pedro Juan Caballero, un lugar denominado Tres Palos.

Durante la intervención se logró la destrucción de 5.765 kilos de marihuana picada, además de 60 kilos de semilla de la misma droga.

Asimismo los efectivos antidrogas procedieron a quemar unos 9 campamentos precarios utilizados por la banda de narcotraficantes que opera en el área de producción y parte del procesamiento del estupefaciente, según informaron desde la institución.

Otros elementos incautados

De acuerdo con un boletín emitido por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), además de la destrucción de la marihuana encontrada en el lugar allanado y los narcocampamentos, se procedió a la incautación de 24 zarandas rústicas, un generador de energía, 4 sembradores de metal, 2 pulverizadores de herbicida, un artefacto explosivo “cazabobos” y una motocicleta de la marca Honda CB300.

Durante la intervención no hubo detenidos, sin embargo, desde la institución informaron que trabajan en identificar a los responsables para ponerlos a disposición de la justicia.

El procedimiento llevado a cabo durante la jornada del martes último, estuvo encabezado por Celso Morales, fiscal antidrogas de Amambay.