Largo también habría asesinado para el hijo de Lalo Gomes, según mensajes

El supuesto asesino a sueldo Eder Ronaldo Giménez Duarte, de 28 años, alias Largo, fue capturado el domingo de tarde en una granja de la compañía Sargento Loma de la ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, en una operación efectuada por policías de Investigaciones del departamento de San Pedro.

Los agentes también arrestaron a los que serían miembros de la banda de Largo, el policía Silvio Ramón León Saucedo, de 37 años, y los civiles Luis Antonio Roble, de 23 años, con tres órdenes de captura por homicidio; Casildo Martínez Venialgo, de 51 años, con tres antecedentes penales, y Édgar Julián Duarte Benítez, de 25 años, sin antecedentes penales.

Todos fueron imputados por el fiscal Juan Ramón Olmedo Centurión por los hechos punibles de trasgresión a la ley de armas y asociación criminal, ya que fueron sorprendidos en posesión de pistolas y escopeta.

El juez David Enrique Mendoza Figueredo decretó la prisión preventiva de los cinco, quienes quedarán en la penitenciaría regional de San Pedro de Ycuamandyyú.

Camioneta clonada

El supuesto cabecilla del grupo, Largo, podría ser imputado también por reducción, ya que estaba en posesión de una camioneta Chevrolet S10 blanca, doble cabina, año 2023, blindada, dentro de la cual se atrincheró antes de ser detenido.

Este vehículo fue robado el 18 de abril de 2023 en San Paulo, Brasil, pero en el momento de la incautación en San Pedro de Ycuamandyyú tenía una chapa paraguaya WHDX 272.

Esta matrícula pertenece en realidad a una camioneta Chevrolet S10 blanca, doble cabina, año 2017, registrada a nombre Carolina Giménez Duarte, de 36 años, quien es hermana de Largo.

Aparentemente, para eludir los controles, Largo y su banda usaban esta camioneta clonada pero con la chapa de otro vehículo similar.

Dos imputaciones en Pedro Juan

En paralelo a su proceso en San Pedro de Ycuamandyyú, Eder Ronaldo Giménez Duarte, alias Largo, está imputado por la fiscala Sandra Cecilia Díaz Godoy por el homicidio del político brasileño Jonathan Medeiro Da Fonseca, ocurrido el 20 de octubre pasado en el estacionamiento del Shopping China de Pedro Juan Caballero, y por el fiscal Lorenzo Darío Lezcano Sánchez por el intento de homicidio del narcotraficante paraguayo Ederson Salinas Benítez, alias Ryguasu, perpetrado el 25 de febrero de 2023 en una casa del barrio Virgen de Caacupé de Pedro Juan Caballero.

Además, policías de Homicidios de Asunción consignaron en un informe que Largo sería el mandante del crimen del periodista paraguayo Humberto Andrés Coronel Godoy, más conocido como Mbykymi, registrado 6 de setiembre de 2022 frente a la radio Amambay 570 AM de Pedro Juan Caballero.

“Enseguida le vamos a matar”

Sin embargo, otro homicidio que ahora sería atribuido a Largo es el del paraguayo Pablo Andrés Benítez Pérez, cuyo cuerpo acribillado y atado de pies y manos fue encontrado el 15 de octubre de 2020 en la ciudad de Ponta Porã, frente a Pedro Juan Caballero.

Resulta que Largo fue mencionado autor de este hecho en una serie de mensajes que envió esa noche el entonces capo de la frontera, Alexandre Rodrigues Gomes, alias Alex, hijo del entonces diputado Eulalio Gomes, alias Lalo.

Esos mensajes fueron hallados en el celular de Alex que fue incautado tras su captura, el 19 de agosto de 2024 en Pedro Juan Caballero, en el marco de la operación Pavo Real 2.

La evidencia fue entregada por policías de SIU que analizaron los dispositivos incautados.

En esos reveladores mensajes sobre la muerte de Pablo Andrés Benítez Pérez, Alex Gomes escribió que ya lo tenían amarrado y que enseguida lo asesinarían y que aparecería en el lado brasileño, tal cual sucedió.