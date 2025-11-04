Imputan por crímenes al supuesto jefe de sicarios Largo

El pedrojuanino Eder Ronaldo Giménez Duarte, de 28 años, alias Largo, fue capturado el domingo de tarde en una granja de la compañía Sargento Loma del distrito de San Pedro de Ycuamandyyú, en la capital del departamento de San Pedro, en las coordenadas 24° 01’′ 13”″ S, 56° 50’′ 36”″ W.

Con él cayeron Luis Antonio Roble, de 23 años, con tres órdenes de captura por homicidio; Casildo Martínez Venialgo, de 51 años, con antecedentes penales; Édgar Julián Duarte Benítez, de 25 años, sin antecedentes penales, y Silvio Ramón León Saucedo, de 37 años.

Este último es un suboficial de la Policía Nacional que fue condecorado tras ser herido por el EPP en 2006 y en la operación Veneratio en 2023.

Largo fue arrestado tras tensos momentos que se produjeron cuando tomó de rehén a una mujer y se encerró con ella dentro de una camioneta Chevrolet S10 blanca, blindada, que tiene denuncia de robo en Brasil.

La operación fue efectuada por policías del Departamento de Investigaciones de San Pedro, encabezados por el comisario principal José Domingo Ayala Leguizamón.

El fiscal de esa región, Juan Ramón Olmedo, anunció anoche la imputación contra los cinco detenidos por trasgresión de la ley de armas y asociación criminal,

El sucesor de Aguacate

Largo era considerado últimamente en Pedro Juan Caballero como el sucesor de Marcio Ariel Sánchez Giménez, alias Aguacate, quien fue el máximo jefe de sicarios de esa ciudad hasta que fue asesinado en 2023.

La fiscala de Pedro Juan Caballero, Sandra Cecilia Díaz Godoy, confirmó ayer que presentará imputación contra Largo por el homicidio del político brasileño Jonathan Medeiro Da Fonseca, ocurrido el 20 de octubre pasado en el estacionamiento del Shopping China.

De hecho, su detención en esta causa fue sugerida por policías del Departamento de Investigaciones de Amambay, luego del allanamiento que se hizo a una casa el barrio General Genes de donde salieron los sicarios y que supuestamente era utilizada habitualmente por Largo.

Ryguasu y Mbykymi

Con su detención, también se reactivó el proceso que le abrió el entonces fiscal de Crimen Organizado de Asunción, Lorenzo Darío Lezcano Sánchez, por el atentado contra el narcotraficante Ederson Salinas Benítez, alias Ryguasu, el 24 de marzo de 2022 en Pedro Juan Caballero.

Cuando eso, Ryguasu sobrevivió al enfrentarse contra unos 20 sicarios, entre ellos supuestamente Largo, que atacaron la casa donde se estaba quedando el objetivo en el barrio Virgen de Caacupé de la capital de Amambay.

El Departamento de Homicidios de la Policía también había mencionado a Largo como el mandante del asesinato del periodista Humberto Andrés Coronel Godoy, más conocido como Mbykymi, en un ataque a tiros registrado 6 de setiembre de 2022 frente a la radio Amambay 570 AM de Pedro Juan Caballero.

Sin embargo, en este caso no tiene orden de captura emitida por la Fiscalía.

Según policías de Homicidios, Eder Ronaldo Giménez Duarte, alias Largo, también habría actuado en el segundo atentado contra Ederson Salinas Benítez, alias Ryguasu, que sí ya fue fatal, el 25 de febrero de 2023 en el estacionamiento del supermercado Superseis de la avenida España de Asunción.

No obstante, en esta causa tampoco tiene orden de captura emitida por la Fiscalía.

Falsificación de oficio judicial

Largo fue en el año 2024 el protagonista de un escándalo judicial en Pedro Juan Caballero, después de que la Fiscalía imputara al actuario Esveraldo Dutra Junior, quien habría falsificado las firmas de tres camaristas para confeccionar un oficio judicial falso mediante el cual se levantaba la captura del supuesto sicario.