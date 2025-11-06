Sexagenario volcó su auto tras esquivar a una moto sin luz en Jesús

Agentes de la Comisaría 26ª de Jesús de Tavarangüé informaron de un accidente de tránsito en el que se registró el vuelco de un vehículo, la mañana de hoy, a las 5:30 aproximadamente. El siniestro tuvo lugar en la calle de acceso de la ciudad, a la altura del barrio Guaraní.
Los intervinientes refirieron que solo se registraron daños materiales y que los ocupantes del automóvil resultaron con lesiones leves. Fueron auxiliados por familiares, que los trasladaron hasta el Instituto de Previsión Social de Hohenau.
El conductor del rodado, tipo Toyota Corolla (2008), color plata, con chapa BBJ 945, fue identificado como Adolfo Talavera (69), quien estaba en compañía de Lujeria López (63).
El sexagenario habría declarado que realizó una maniobra para esquivar a una motocicleta que circulaba sin luz trasera en el mismo sentido. Posteriormente, perdió el control y volcó al costado del camino. El hecho fue informado al Ministerio Público.
