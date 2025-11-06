Sexagenario volcó su auto tras esquivar a una moto sin luz en Jesús

Un aparatoso accidente de tránsito tuvo lugar esta mañana en la ruta principal de acceso al distrito de Jesús de Tavarangüé, en Itapúa. Un automóvil conducido por un hombre de 69 años terminó volcando al costado del camino y alegó que perdió el control al intentar esquivar a una motocicleta que circulaba sin luces.