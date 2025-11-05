Detienen a presunto autor de robo a una farmacia en Encarnación.

Agentes del Grupo Lince demoraron a un hombre en la vía pública del barrio San Pedro de Encarnación, debido a que no contaba con los documentos de su motocicleta. Según los uniformados, el hombre actuaba de manera muy extraña ante la presencia policial.

Posteriormente, al compartir su imagen con las comisarías aledañas, se lo identificó como sospechoso de un robo cometido el pasado 29 de octubre en una farmacia de la zona. Agentes de la Comisaría 106ª procedieron a su captura y detención tras ser sindicado como supuesto autor del hecho.

Los intervinientes convocaron a la víctima del robo, Blanca Patrocinia Silva Cabañas (36), quien habría identificado al asaltante. Posteriormente, el hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Fue identificado como Sergio Fabián Aguilera (30), domiciliado en el mismo barrio y sin antecedentes, según el sistema informático de la Policía Nacional.

El robo investigado

El pasado miércoles 29 de octubre, un solitario delincuente ingresó a una farmacia con gorro y tapabocas; primero como cliente y luego amenazó a la cajera con un arma de fuego.

La víctima sería una trabajadora del local, identificada como Blanca Patrocinia Silva. El hecho tuvo lugar en el local ubicado sobre la avenida Víctor Matiauda, del barrio San Pedro de Encarnación, cerca de las 14:00.

El asaltante se habría llevado G. 1.000.000, según la denuncia. El maleante se movilizaba en una motocicleta tipo cobrador, de acuerdo con los registros de las cámaras de circuito cerrado.