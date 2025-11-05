Video: así fue el tiroteo en Pantanal, en el que murió un adolescente

Anoche, alrededor de las 23:20, un grupo de sicarios perpetró un ataque en zona conocida como Pantanal de Lambaré, cuando un grupo de personas disfrutaba de un partido de piki vóley.
Según los datos policiales, seis hombres llegaron al lugar a bordo de tres motocicletas y abrieron fuego contra las personas que se encontraban observando el partido.
El ataque se registró en una plaza ubicada en asentamiento Villa Angélica, más conocido como Pantanal, donde suelen enfrentarse soldados del Clan Rotela y el Primer Comando da Capital (PCC).
Víctimas del tiroteo
Un adolescente de 16 años recibió un disparo en la cabeza y fue trasladado de urgencia al Hospital de Villa Elisa, donde falleció esta mañana. Una mujer de 36 años también resultó herida, con un impacto de bala en la pierna.
En una de las grabaciones de cámaras de seguridad se observa la llegada de una motocicleta con dos hombres armados. Uno de ellos desciende y comienza a disparar hacia el grupo reunido en la cancha, provocando que las personas corran para resguardarse.
Uno de los presentes respondió al ataque efectuando disparos contra los agresores, quienes huyeron rápidamente del lugar.