Riña entre estudiantes: lo golpeó con una madera en la cabeza en un colegio céntrico de Encarnación

Un adolescente de 16 años resultó herido en Encarnación en la mañana de este jueves, debido a un corte que sufrió en la cabeza tras recibir un golpe con una madera, según los reportes. El hecho sucedió en el patio de un colegio de la capital de Itapúa , y el presunto autor sería otro estudiante de 15 años.

La abuela del afectado radicó la denuncia ante la Comisaría Primera de Encarnación tras enterarse de la situación. Entretanto, los responsables de la institución educativa manifestaron a los uniformados que activaron los protocolos para auxiliar al herido.

El comisario Fabio Ozusa manifestó que la directora del ciclo escolar indicó que la agresión se realizó con un pedazo de madera de un pupitre.

Según indicó, el hecho sucedió durante el receso, cerca de las 10:00, luego de que los estudiantes protagonizaran una riña que terminó con la agresión con el objeto contundente.

El joven fue derivado hasta el Hospital Distrital de Encarnación, donde fue atendido por la herida cortante que recibió en la cabeza. Los intervinientes remitirán el informe al Ministerio Público.