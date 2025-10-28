Video: mujer detenida tras agredir a una alumna de un colegio en San Lorenzo

Una estudiante del último año de un colegio de San Lorenzo denunció haber sido agredida por una mujer y su hijo, quien también sería alumno de la misma institución. El hecho ocurrió en la tarde del lunes y generó gran indignación entre los padres y alumnos del centro educativo.

De acuerdo con el relato de la víctima, todo comenzó cuando intervino para defender a una compañera que estaba siendo maltratada por el joven. Sin embargo, tras su intervención, la madre del agresor llegó hasta la institución y, junto con su hijo, la atacaron físicamente como represalia.

Lea más: Video: buscan en Santaní a este hombre por supuestamente disparar a un perro

Mujer agresora quedó detenida

El oficial Víctor Pereyra, de la Comisaría Primera Central de San Lorenzo, confirmó la intervención policial en el lugar y detalló que dos menores y una mujer adulta fueron aprehendidos tras la denuncia presentada por la directora del colegio.

“Se tuvo conocimiento del hecho alrededor de las 13:30. El personal del centro educativo, en coordinación con la dirección, informó sobre una agresión por parte de dos adolescentes y una madre contra una alumna. De inmediato se procedió a la aprehensión de los involucrados”, explicó Pereyra.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Durante el procedimiento, los agentes incautaron un arma blanca que estaba en poder de uno de los adolescentes, de 15 años. Según el oficial, uno de los menores es alumno del colegio y el otro sería su amigo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Hubo agresiones físicas, como se puede ver en los videos que se viralizaron, por parte de la madre, hacía una menor”, añadió el uniformado.

La Fiscalía dispuso la detención de la mujer, quien permanece en la comisaría, mientras la investigación sigue en curso.