Conductor ebrio atropella a jóvenes y huye del lugar en Santa Rosa, Misiones

El informe policial señala que el accidente se registró aproximadamente a las 22:50 del sábado, sobre la calle José del Rosario Acosta Alberdi, en el barrio Pablo Sexto de esta ciudad. El vehículo involucrado fue un automóvil marca Changan, modelo Benni Mini, color plata, con chapa BAA 019, al mando de Rolando Miranda Lugo (32), quien en ese momento carecía de registro de conducir.

Las víctimas fueron identificadas como Élder Darío Villalba (20), aspirante a suboficial del Colegio de Policía de Misiones, y Xiamara Elizabeth Morel Ramírez (19), ambos domiciliados en Santa Rosa. Fueron auxiliados por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y trasladados al Hospital Distrital de Santa Rosa. Posteriormente, fueron derivados al Hospital Regional de San Juan Bautista para estudios complementarios.

De acuerdo con la información policial, el conductor del rodado abandonó el lugar tras el impacto, pero fue localizado poco después por personal interviniente. Tras su detención, fue sometido a la prueba de alcoholemia en el Cuartel de la Patrulla Caminera de San Ignacio, que arrojó resultado positivo de 0,790 mg/l.

El hecho fue comunicado al asistente fiscal, abogado Carlos Rodríguez, quien por disposición del agente fiscal, abogado Nelson Colmán, ordenó la incautación del vehículo y la permanencia del conductor en la comisaría por el plazo legal de seis horas.

El procedimiento estuvo encabezado por la subcomisaría M.G.A.P. Diana Valenzuela, jefa de la dependencia, acompañada por el suboficial mayor P.S. Derlis Aquino y el suboficial inspector P.S. Ismael Morel.

