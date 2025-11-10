Automóvil cayó en pozo de paralizada obra pluvial en el barrio San Pablo de Asunción

En la madrugada de este lunes, un automóvil cayó en un profundo pozo perteneciente a una obra de desagüe pluvial ubicada sobre la calle Ururatú, entre Incienso y Guatambú, en el barrio San Pablo de Asunción.

La mujer que conducía el vehículo sufrió heridas leves. Según las imágenes compartidas, el auto quedó con la parte delantera hundida en el pozo y la trasera levantada tras la caída.

Una vecina relató que cerca de las 01:13 aproximadamente escuchó un fuerte ruido proveniente de la calle, por lo que salieron a verificar si se trataba de su vehículo. Allí fue que se percataron que una conductora cayó con su vehículo al pozo.

Lea más: Conductor ebrio atropella a jóvenes y huye del lugar en Santa Rosa, Misiones

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Falta de señalización y poca iluminación

Según la vecina, la conductora no vio la precaria señalización que había en el sitio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“No es tan buena la señalización que tenemos ahí. Ahora pusieron bien los bomberos justamente para que se pueda ver bien, pero no vio prácticamente nada. Realmente acá es muy oscuro”, dijo.

Obra paralizada desde hace dos meses

Los vecinos denunciaron que la obra comenzó aproximadamente en marzo y que desde hace dos meses permanece paralizada. Expresaron su preocupación porque deben dejar sus vehículos en la calle debido al peligro que representa el pozo.

Afirmaron que es la primera vez que un automóvil cae en el pozo, aunque ya se registraron casos de animales que terminaron dentro.

“La verdad que es un peligro. Ya varias veces algunos animales cayeron ahí. Con la lluvia es impresionante el raudal, que nos va descomponiendo más el camino. Los vehículos tenemos que dejar afuera por el peligro que es acá adentro”, mencionó César Olivera, vecino.

Comentaron, además, que ya robaron el automóvil de un vecino y que, en días de lluvia, el hueco se llena de agua, lo que incrementa el riesgo. Por esa razón, deben salir antes de que empiece a llover para evitar accidentes.