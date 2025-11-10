Defensa de Mora pide investigar a madre de víctima por violación del deber del cuidado

El fiscal adjunto Roberto Zacarías rectificó el jueves pasado la desestimación de la denuncia por supuesto abuso sexual en niños contra Federico Mora e incluyó la investigación sobre la presunta comisión de violación del deber de cuidado, según informó el abogado Álvaro Arias, defensor del político cartista.

Arias cuestionó las diligencias que solicitó el fiscal adjunto, entre ellos un informe socioambiental de la casa de la niña.

Agregó que los pedidos de diligencia del Ministerio Público solamente confirman que no existe comisión de hecho punible por parte de su cliente.

“Lo que nosotros podemos ver que todas las diligencias que la Fiscalía, a través de Roberto Zacarías, señaló como necesarias no hacen otra cosa más que reforzar la inexistencia de este hecho punible que le atribuía inicialmente el Ministerio Público a Mora”, declaró.

Defensa de Mora pide investigar a la madre

Con relación a la violación del deber del cuidado, el abogado indicó que se debería investigar si la madre cometió también dicho hecho punible.

“Sucede el hecho supuestamente, pasan los días y la madre viaja al exterior por dos semanas. Supuestamente, si su hija fue violentada, abusada o dejada a su suerte por el padre, ella agarró sus cosas y viajó por una cuestión de una competencia deportiva. Se fue al Brasil por 15 días. Deberíamos observar con toda claridad, que los licenciados y psicólogos del centro de atención a víctimas puedan referir si en quién realmente es el que le dejó abandonado”, mencionó.

Seguidamente, negó haber endilgado a la madre de la comisión de violación del deber del cuidado. Aclaró que lo que pretende es que se analice también la conducta de la mujer, con relación a dicho hecho punible.

“La madre no cometió ningún hecho punible, el padre tampoco. Digo nomás que si la Fiscalía considera la posibilidad de explorar alguna suerte de violación del deber de cuidado, debería observar todo, no solamente del lado del padre”, dijo.

Defensa sostiene que Mora no cometió abuso

En otro momento, insistió que Mora no cometió el abuso del cual se lo acusa en la denuncia. Señaló que la carta de disculpas que remitió el político cartista hacia la familia de la niña es con relación a un “comportamiento indebido” que cometió, pero que no se subsume con el hecho punible investigado.

“Es que el comportamiento indebido no se refiere directamente a la existencia de un hecho punible, no se subsume la conducta. Lo que hizo esta persona no es un delito. Eso es básicamente lo que dice la Fiscalía y lo que nosotros acompañamos. No es que se tipificó mal, no constituye hecho punible”, dijo Arias.

La Fiscalía General decidió continuar con la investigación, luego de que el juez de Garantías Juan Antonio Ruiz Díaz Gamba haya decidido enfatizado que existen elementos que requieren ser esclarecidos, tras el pedido de desestimación planteado por la fiscala Gladys Jiménez.