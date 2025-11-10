Mariano Roque Alonso: dos presuntos barras de Olimpia fueron detenidos con arma de fuego

Agentes del Grupo Lince detuvieron este domingo a dos presuntos integrantes de la barra brava del club Olimpia en una estación de servicios de la ciudad de Mariano Roque Alonso. Los mismos tenían en su poder un arma de fuego y, según las sospechas policiales, podrían haber intentado emboscar a hinchas de Cerro Porteño que se movilizaban por el partido entre el Ciclón y Sportivo Trinidense.

Los detenidos

Los aprehendidos fueron identificados como Hugo Matías Rivarola Ramírez, de 25 años, y Fernando José Pereira García, de 26 años, ambos domiciliados en el barrio Arecayá de Mariano Roque Alonso. Ninguno de los dos cuenta con antecedentes penales, según el informe de la Comisaría 10ª Central.

El procedimiento se registró alrededor de las 17:30 en la estación de servicio Copetrol, sobre la ruta PY03 General Elizardo Aquino, a la altura del kilómetro 18.

De acuerdo con el parte policial, un grupo de hinchas de Cerro Porteño alertó a los agentes del Grupo Lince que patrullaban la zona sobre la presencia de dos personas que se desplazaban con distintivos del club Olimpia y que, aparentemente, estaban “amedrentando” a los azulgranas en el sitio.

Los uniformados acudieron de inmediato y observaron cuando los sospechosos ingresaban rápidamente al minimarket del local. Uno de ellos colocó un objeto sobre el mostrador, que luego fue verificado como un revólver calibre .32 marca Tanque, con una vaina percutida y otra sin usar.

“Los Linces llegaron justo en el momento en que los hinchas de Cerro pidieron auxilio. Los dos hombres corrieron hacia el interior de la estación y uno de ellos dejó el arma sobre el mostrador, intentando desentenderse del objeto”, explicó el comisario Rodolfo Sánchez, jefe de la Comisaría 10ª Central.

El comisario agregó que ambos detenidos vestían indumentaria del club Olimpia, a pesar de que el equipo franjeado no disputó ningún encuentro este domingo, lo que llamó la atención de los intervinientes.

“Eso es lo que genera sospecha, porque no jugaba Olimpia y aun así estaban en el lugar donde pasaban los hinchas de Cerro. Por eso presumimos que podrían haber tenido la intención de provocar algún tipo de enfrentamiento”, indicó el jefe policial.

Intervención fiscal

El Departamento de Criminalística realizó la toma de muestras de manos a los detenidos para determinar si alguno efectuó disparos. El hecho fue comunicado a la Fiscalía de Mariano Roque Alonso, a cargo de la agente Cynthia Torres, quien dispuso que los aprehendidos permanezcan en la comisaría a disposición del Ministerio Público y que el arma incautada sea remitida como evidencia.