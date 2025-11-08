Video: detienen a peligrosos motochorros tras persecución en Fernando

La detención de los presuntos motochorros se llevó a cabo alrededor de las 14:30 de este sábado, luego de que una llamada alertara sobre un intento de asalto a dos adolescentes en las inmediaciones de Capitán Rivas y Río Confuso.

Tras recibir la denuncia, una patrulla policial inició un recorrido por la zona y localizó a dos hombres a bordo de una motocicleta, cuyas características coincidían con las aportadas por las víctimas.

Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos intentaron huir, por lo que se inició una persecución que culminó en la avenida Mariscal López y Acaray, donde fueron interceptados por los intervinientes.

En poder de los detenidos se incautó un cuchillo metálico de unos 25 centímetros, además tenían consigo prendas de vestir y tres gorras que habrían sido utilizadas durante otros hechos similares.

La motocicleta —una Kenton Fusión color blanco, año 2024— fue retenida para verificación. Los detenidos fueron identificados como Esteban David Aguilar Villalba (19) y Néstor Javier Ruiz Arguello (26).

Autores de varios robos

Según informó la Policía, las imágenes de cámaras de seguridad de casos anteriores permitieron vincular a los detenidos con otros hechos de robo en la zona. Las víctimas del suceso —entre ellas menores de edad— reconocieron a los sospechosos y recuperaron un teléfono celular que les había sido robado.

La Fiscalía de la Unidad Penal Nº 1, a cargo de la abogada Tamara Ávalos, dispuso la detención de los aprehendidos y la remisión de todas las evidencias. Los jóvenes fueron trasladados a un centro asistencial para su diagnóstico médico antes de quedar a disposición del Ministerio Público.