Cae docente prófugo sindicado por abuso a una niña

El docente prófugo, declarado en rebeldía dentro de una causa por el supuesto abuso sexual de una niña de 11 años, fue finalmente detenido en la mañana de este martes en Villarrica, departamento de Guairá. El operativo estuvo a cargo del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de la Policía Nacional.

De acuerdo con el informe policial, el hombre se encontraba oculto en la vivienda de su pareja sentimental, ubicada en la capital guaireña. La mujer sería, según los primeros datos, directora de la misma institución educativa donde el docente prestaba servicios.

El comisario Blas Fernández, subjefe del Departamento de Investigaciones de Guairá, confirmó que el procedimiento se realizó tras un trabajo de inteligencia que permitió localizar al sospechoso.

“Recibimos informaciones de que el docente se encontraba refugiado en una vivienda particular, por lo que solicitamos al Ministerio Público un allanamiento para verificar la veracidad del dato”, explicó.

El allanamiento se llevó a cabo en horas de la mañana y, al ingresar al inmueble, los agentes hallaron al docente tratando de esconderse en la cocina. “Seguramente escuchó cuando nos identificamos como personal policial y corrió a ocultarse en esa parte de la casa, donde finalmente fue reducido”, detalló el jefe policial.

El comisario Fernández indicó que el hombre no opuso resistencia al momento de la detención. “Al visualizar la cantidad de efectivos, comprendió que no tenía posibilidad de escapar”, agregó.

El detenido había sido citado para comparecer ante la Fiscalía, pero no acudió y fue declarado en rebeldía. El Ministerio Público, representado por la fiscal Gladys Jiménez, había solicitado su captura tras constatar que el docente evadía deliberadamente los llamados del juzgado.

Antecedentes del caso

El caso se remonta a mediados de este año, cuando la madre de la víctima presentó una denuncia por presunto abuso sexual infantil. Según la investigación, el docente aprovechaba los momentos de confianza durante las clases de refuerzo para manosear a la niña.

El relato de la menor fue tomado en cámara Gesell y resultó consistente con los hallazgos de la evaluación psicológica realizada por el Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público, reforzando la credibilidad de su testimonio.

La denunciante aseguró que los hechos se repitieron en varias ocasiones y que la víctima recién pudo contar lo sucedido después de que su madre notara cambios en su comportamiento.

Tras la denuncia, el docente fue apartado de sus funciones frente al aula y trasladado temporalmente a tareas administrativas en la supervisión pedagógica de Villarrica.