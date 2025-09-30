Docente prófugo tras ser imputado por presunto abuso de una niña en Villarrica

La fiscal Gladys Giménez, a cargo de la causa, confirmó que el imputado no respondió a los llamados del Ministerio Público y actualmente cuenta con una orden de captura vigente. Su declaración de rebeldía implica un agravamiento de su situación procesal.

De acuerdo con la investigación, el relato de la víctima se mantuvo consistente y fue acompañado por la evaluación psicológica del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público, lo que reforzó la credibilidad de lo expuesto. La declaración de la niña, tomada en cámara Gesell, será utilizada como anticipo jurisdiccional de prueba.

Según lo declarado, la niña relató que el docente aprovechaba momentos de confianza durante las clases de refuerzo para manosearla. La víctima también mencionó que en algunas ocasiones los hechos se dieron dentro de la institución principal, lo que generó mayor preocupación en la familia.

La mujer afirmó que los abusos se repitieron a lo largo de varias semanas, pero que la menor recién pudo exteriorizar lo sucedido cuando su madre notó cambios de conducta en el hogar. Tras conocer el relato, la madre acudió a la comisaría jurisdiccional y luego al Ministerio Público para formalizar la denuncia.

Tras la presentación de la denuncia, el docente fue apartado de sus funciones en el aula y trasladado temporalmente a tareas administrativas en la supervisión pedagógica de Villarrica, mientras avanzaba el proceso judicial. La madre, sin embargo, solicitó su destitución definitiva.

En su relato, la denunciante también manifestó su descontento con la directora de la escuela, a quien atribuyó intentos de minimizar el caso antes de que se formalizara la denuncia. Posteriormente, la institución activó el protocolo del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para casos de abuso.

La directora negó haberlo encubierto y aseguró que comunicó la situación a las autoridades pertinentes en el momento oportuno, además de colaborar con la fiscalía.