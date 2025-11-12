Con una bolsa negra en la cabeza, asaltante robó en una bodega a punta de machete.

Una bodega denominada “Fortutragos” fue asaltada por un solitario delincuente la madrugada de este martes, cerca de las 2:00. El local se encuentra ubicado sobre la avenida Pedro Juan Caballero y Julia Miranda Cueto del barrio Santa Librada del distrito de Coronel Bogado, en Itapúa.

La denunciante fue identificada como Victoria Ramona Benítez Gómez (21), quien se desempeña como encargada del local. Refirió a los agentes intervinientes de la Comisaría Sexta local que el asaltante la habría amenazado con un machete, motivo por el cual entregó el dinero de la recaudación.

Posteriormente, se constató a través de videos de circuito cerrado que el atracador ingresó con una bolsa negra en la cabeza para cometer el atraco. Se habría llevado G. 1.000.000, según lo expuesto por la víctima.

Benítez detalló que el hombre sería de contextura física delgada, cutis trigueño, estatura alta, vestía un pulóver color oscuro con franjas de color blanco y short de color azul. Luego de cometer el hecho, huyó del sitio a pie. Los intervinientes comunicaron el caso al Ministerio Público.

