Buscaban a presunto abigeo y hallaron 53 kg de marihuana en Encarnación

Un grupo de vecinos del barrio San Antonio Ypecurú, de Encarnación, familiares de una víctima de abigeato, rodearon una vivienda y solicitaron apoyo policial, tras identificar al presunto autor del robo de la cabeza de ganado. Según los denunciantes, el señalado habría ofertado cortes de carne en sus estados de WhatsApp, a pocos días de que se cometiera el abigeo en la zona.

Agentes de la Comisaría 37ª acudieron al sitio, donde verificaron la tenencia de 20 kg de carne, cuyo origen no pudo ser justificado por el propietario de la vivienda, ubicada en el barrio Quiteria II. Fueron convocados agentes del Departamento Antiabigeato de la Policía Nacional y la agente fiscal especializada en lucha contra el abigeato, Lorena Castelví.

Tras el allanamiento, incautaron la carne para someterla a pruebas de ADN para determinar su origen. El presunto abigeo apuntó que supuestamente la había comprado de otra persona, por lo que la comitiva fiscal-policial allanó una segunda vivienda, donde no se hallaron evidencias relacionadas con el caso. También fue incautado un aparato celular.

El hombre fue identificado como Jorge Gabriel Samaniego González (51), quien fue detenido por poseer una orden de captura vigente del 14 de febrero de este año, por supuesta violencia familiar. Además, en 2024 el hombre había sido detenido por supuesto microtráfico.

Buscaban abigeo y encontraron drogas

Durante la inspección a la vivienda, a unos diez metros de la residencia de Samaniego, los intervinientes abrieron unos barriles, uno de metal y otro de plástico y en su interior hallaron paquetes con aspecto extraño.

En total fueron descubiertos 54 paquetes que contenían presunta marihuana, lo que totalizó 53 kg. En el sitio fueron convocados agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, como también la agente fiscal especializada en lucha contra el narcotráfico, Rocío Valdez.

Según la prueba primaria de campo, la sustancia dio positivo al narcotest, por lo que la droga quedó incautada a disposición de la unidad fiscal.