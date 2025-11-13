Caaguazú: bebé fallece estando al cuidado de una niña de 11 años

Una docente de 23 años acudió ayer la Unidad de Salud Familiar de R.I. 3 Corrales (Caaguazú) para pedir auxilio porque su bebé no respiraba. Según los reportes, solo había un enfermero de guardia, quien constató que la bebé de solo siete meses ya había fallecido.

El trabajador de la salud dio aviso a todas las autoridades competentes, tanto la comisaría como la Fiscalía, para las investigaciones correspondientes.

La agente fiscal interviniente, Lourdes Soto, relató que constataron que la bebé estaba al cuidado de una niña de tan solo 11 años, sobrina de la madre de la beba.

Cerca de las 9:00 de ayer, la mamá recibió una llamada de la niña, quien le dijo que su bebé no se movía. Rápidamente, la docente acudió a su casa y la trasladó hasta la USF, donde se constató su fallecimiento.

¿Qué se sabe de la causa de la muerte?

La agente fiscal relató que acudió al centro médico con la médica forense Lorena Mascareño, quien brindó un informe preliminar, pero recomendó que se realice una autopsia en la Morgue Judicial de Asunción.

“No encontró ningún golpe, pero sí un cerebro agrandado con líquido y el pulmón tenía un edema. Justo la mamá nos refirió que hace dos semanas la bebé estuvo mal engripada, le llevó al doctor y le estaba medicando. Ella dice quese levantó, le dio de mamar, le hizo eructar y le dejó en la cama. El patólogo no encontró reflujo ni restos de leche”, precisó la fiscala para radio Ñanduti.

En cuanto a la niña de 11 años, dijo que pese a que en las redes sociales se afirma que estaba en situación de criadazgo, hasta el momento no puede confirmar esa información.

En otro momento, también aclaró que la madre no fue aprehendida, pese a que en redes sociales circula esa información. Destacó que la investigación está en una etapa incipiente para hablar de responsabilidades penales.