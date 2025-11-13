Paso Yobái: niña de 12 años cayó de su bici mientras jugaba y murió

Una niña de 12 años falleció luego de caer de su bicicleta en un camino vecinal de la compañía 14 Línea del distrito de Paso Yobái, departamento de Guairá, según el informe de la Subcomisaría 4ª Mangrullo.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:00 del pasado lunes, cuando la menor realizaba un paseo en bicicleta, como acostumbraba hacerlo en sus tiempos libres.

Según el relato de su padre, la niña bajaba una pendiente y, en un momento dado perdió el control, cayendo al suelo y golpeando su cabeza contra una piedra.

Lea más: Accidente de tránsito sobre la avenida Mariscal López: casi 20 pasajeros heridos

Un transeúnte que pasaba por el lugar se percató del accidente y trasladó a la menor hasta el Hospital Distrital de Melgarejo, donde los médicos constataron su delicado estado de salud.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Posteriormente, fue derivada al Hospital Regional de Villarrica, donde se produjo su fallecimiento cerca de las 23:00 horas del mismo día.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El caso fue comunicado a la Policía Nacional en la mañana del martes, tras un aviso del supervisor de área de la Escuela Básica N° 2721 San Antonio, donde la niña cursaba estudios. Personal policial se constituyó en el domicilio de la familia para recabar información sobre el hecho.

Lea más: Piden ayuda para localizar a la familia de víctima de accidente fatal en Eusebio Ayala

La agente fiscal Rocío Rivas, de turno en la sede del Ministerio Público de Melgarejo, tomó intervención y dispuso la apertura de una carpeta fiscal bajo la carátula de “accidente de tránsito terrestre con derivación fatal”.

Los intervinientes informaron que no se registraron indicios de participación de terceros, por lo que se presume que se trató de una pérdida de control accidental.