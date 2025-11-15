Motociclista es condenado por homicidio culposo y le prohíben conducir por dos años

El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Óscar Gabriel Genez, Lourdes Morínigo y Evangelina Villalba, condenó a Alexander Ramón Cristaldo Mercado, de 20 años, a 3 años y 6 meses de prisión por homicidio culposo. También impuso una prohibición de conducir por el periodo de 2 años.

El Ministerio Público demostró que su conducción imprudente derivó en la muerte de la señora Cristina Vera de Ledezma.

El fallo fue dictado tras un juicio oral llevado a cabo en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este. El fiscal a cargo del caso, Édgar Delgado, sostuvo que Cristaldo no solo circulaba sin licencia habilitante, sino que realizaba maniobras temerarias en una zona con alto flujo vehicular. El hecho había ocurrido en la tarde del 7 de enero de 2023, a las 17:35, sobre la avenida Monday del kilómetro 7 de Presidente Franco. El acusado realizó un adelantamiento indebido, rozó a otra motocicleta y perdió el control del biciclo.

Según el expediente, tras el impacto contra otro motociclista, Cristaldo cruzó al carril contrario, chocó contra un poste de madera y posteriormente embistió a la mujer que se encontraba en la zona.

La víctima falleció de manera instantánea debido a las graves lesiones. El testimonio del motociclista involucrado, Brahian Armando González Ledezma, fue importante para reconstruir la secuencia del accidente y confirmar la imprudencia del acusado.

A lo largo del juicio, la Fiscalía presentó informes accidentológicos, fotografías del lugar del hecho, documentos policiales, el certificado de defunción y reportes periciales elaborados por criminalística.

El Tribunal de Sentencia coincidió en que las pruebas ofrecidas demostraron un deber objetivo de cuidado. Señalan además que el conductor generó un riesgo jurídicamente desaprobado y actuó con manifiesta imprudencia al conducir a alta velocidad y sin licencia habilitante.