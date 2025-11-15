Operativo en Lambaré culminó con nueve detenidos y varias evidencias

Cerca de las 9:00 culminó el operativo que implicó el allanamiento de 29 viviendas en el Pantanal de Lambaré. Aunque no se brindó el número de “objetivos”, se indicó que se buscaban evidencias relacionadas al microtráfico, el sicariato y la pelea entre clanes criminales.

El comisario Marcelino Espinoza destacó que el principal objetivo de este megaoperativo era “devolver la tranquilidad a la población”, puesto que las peleas eran constantes y los vecinos ya no pueden circular por la zona con tranquilidad, según las denuncias.

El comisario Richard Vera, jefe del departamento de Investigación de Homicidios, detalló por su parte que hay cinco detenidos y 4 aprehendidos, una mujer y el resto hombres. Destacó que la mayoría formaría parte de los clanes denominados “24/7″ y “Del Oeste”, que están en disputa por cuestiones de territorialidad y forman parte del temido Clan Rotela.

Señaló que las evidencias confirman que varias de las casas allanadas eran focos de microtráfico, pues incautaron dosis de drogas y billetes de distintas denominaciones y hasta monedas extranjeras, como pesos y reales. También se decomisaron varias armas de fuego, que serán sometidas a pericias para determinar si fueron usadas en hechos criminales recientes.

Principal sospechoso

El comisario Vera confirmó que no tienen elementos para vincular a los detenidos con el crimen del adolescente, pero sí sospechan que uno de ellos tendría vinculación. Señaló que va a ser indagado para buscar más evidencias. “No tenemos los elementos suficientes, pero creemos que tiene vinculación con este y otros hechos”, agregó.

Recordó que ese adolescente fue asesinado mientras jugaba pikivóley, víctima del fuego cruzado entre clanes. Aparentemente, el objetivo de ese hecho de sicariato era Luis Amadeus Monges Medina, alias Toto, aparente líder del clan “Del Oeste” que ya fue detenido varias veces, pero se encuentra actualmente libre, gracias a medidas sustitutivas.

En su vivienda se hallaron varias armas de fuego, pero él no pudo ser localizado. “En el transcurso del día conoceremos cuál será su situación procesal”, señaló cuando fue consultado respecto a si ya tienen orden de captura emitida en su contra.