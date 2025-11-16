Fatal choque en Itá: docente pierde la vida y automovilista da positivo al alcotest

Un grave accidente de tránsito con derivación fatal se registró en la tarde de este domingo sobre las calles Independencia Nacional y Enfermera del Chaco, en el barrio Fátima de la ciudad de Itá. Una docente perdió la vida y otra persona resultó herida luego de que una motocicleta fuera embestida por una camioneta.

La víctima fatal fue identificada como Mariela Mabel Salinas Vega, de 46 años, quien viajaba como acompañante en una motocicleta Motostar SK125 al mando de Apolinar Ojeda Figueredo, de 51 años.

Según el informe de la Comisaría 12ª Central, el hecho ocurrió alrededor de las 17:40, cuando la motocicleta fue violentamente impactada por una camioneta Suzuki Grand Vitara, guiada por Aníbal Ramón Faría Gaona, de 33 años.

Tras el impacto, las víctimas quedaron tendidas en el pavimento a unos cinco metros de distancia entre sí. Bomberos Voluntarios constataron que Salinas ya no presentaba signos de vida. El conductor de la moto fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional de Itauguá, con una herida cortante en la cabeza.

Camioneta terminó incrustada en la pared de una casa

El vehículo involucrado continuó su marcha tras el choque y terminó incrustado contra la pared de una vivienda ubicada a unos 100 metros del lugar.. Afortunadamente, no había ocupantes dentro del domicilio al momento del choque.

Conductor de la camioneta dio positivo al alcotest

Agentes policiales localizaron al conductor del rodado y lo sometieron a al alcotest, que arrojó un resultado positivo de 0,788 mg/l, confirmando la ingesta de alcohol. Por disposición del fiscal de turno, Eduardo Román, el automovilista quedó aprehendido y ambos vehículos fueron incautados, según el informe policial.

Personal de Criminalística de la Policía Nacional también intervino en el sitio para el levantamiento de evidencias y el procedimiento de rigor.