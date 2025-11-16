Video: imputan a un joven por violencia familiar

El fiscal Jorge Raúl Escobar Lara imputó por el hecho punible de violencia familiar a un hombre de 23 años, quien fue detenido este domingo durante un allanamiento realizado en su vivienda en Luque. Se trata de Julio César Ortega.

Como parte del procedimiento se incautaron de distintas evidencias que guardarían relación al hecho. Asimismo, según los antecedentes, el 14 de noviembre de 2025, alrededor de las 19:00, en un inquilinato ubicado en la compañía Yka’a de la mencionada ciudad, el imputado habría agredido físicamente a su pareja.

La víctima intentó huir, momento en el que presuntamente el sindicado le apuntó con un arma de fuego, tipo revólver, y también la habría golpeado en la cabeza con la culata del arma.

Además de la agresión física, la habría amenazado de muerte constantemente durante el hecho y por la causa el investigador solicitó la medida cautelar de prisión preventiva.

