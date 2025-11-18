Devuelven Custodia robada de la Iglesia Virgen de las Mercedes

Imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran cuando en horas de la madrugada de hoy el presunto ladrón identificado como Ariel Torres (30), estaba merodeando por los alrededores de la Parroquia, luego de varios intentos finalmente ingresó al interior de la iglesia.

El sospechoso comenzó a buscar y juntar todo tipo de objetos, hasta cajas de madera para robar. El ahora prófugo tomó la Custodia del altar, que estba en la capilla de la Adoración al Santísimo y escapó del lugar.

Sin embargo, en las imágenes del circuito cerrado que facilitaron desde la Iglesia no se observa el momento en que el presunto ladrón se apodera de la Custodia.

Pero las otras cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones de la Parroquia filmaron a Torres caminando plácidamente con el tabernáculo en la mano hacia el barrio San Felipe, donde finalmente se perdió.

Imágenes fueron clave para identificar al ladrón

Tras el análisis de estas imágenes, los agentes de la comisaría jurisdiccional y otros policías que se unieron a la investigación lograron identificar al sospechoso, que aparentemente reside en el corazón del populoso barrio mencionado.

Al filo del mediodía, los uniformados llegaron hasta la vivienda de María Estela Benítez Morel (68), quien confirmó que su nieto efectivamente fue el que robó el objeto sagrado de la Parroquia. Igualmente, la mujer entregó las prendas que su familiar utilizó para efectuar el robo.

Poco después de las 01:30, Mario Rubén Benítez (47), quien dijo ser el tío del presunto sinvergüenza llegó hasta la comisaría Quinta de Asunción, donde entregó la Custodia robada. Sin embargo, la agente fiscal del caso Patricia Sánchez dispuso que Mario Rubén Benítez quede preso por seis horas en la mencionada unidad policial.

En tanto que otro grupo de uniformados bajo las órdenes del Jefe de Prevención y Seguridad Ciudadana de Asunción comisario principal Ricardo Alonso seguían buscando afanosamente al presunto ladrón Ariel Torres.