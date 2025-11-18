Imputan a viuda de Alejandro Ramos por los secuestros de Arlan Fick y Edelio Morínigo

“Estamos en presencia de un hecho antijurídico grave; atendiendo a la exposición de hechos expuestos en la respectiva acta de imputación se observa que los hechos punibles atribuidos a LOURDES BERNARDA RAMIREZ DE RAMOS reúne las característica de gravedad exigida por el código de forma, no solamente por la expectativa de la pena sino también por la naturaleza de los mismos, puestos que atacan la vida, la libertad y al funcionamiento administrativo del estado atendiendo a los tipos penales de homicidio doloso (artículo 105), secuestro (art. 126) y toma de rehenes (art. 127) del Código Penal; 1° - Terrorismo y 2° - Asociación Terrorista establecidos en la Ley 4024/2010; y Detentación (art. 94 inc. b) de la Ley 4036/2010 los cuales prevén una elevada pena privativa de libertad por lo que a los efectos de asegurar a la hoy imputada al proceso judicial se hace necesario la aplicación de la medida cautelar requerida", resalta en el acta de imputación del agente fiscal de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra la Libertad de las Personas y Terrorismo.

Conforme al documento fiscal, “el Ministerio Público tuvo conocimiento sobre la serie de acontecimientos ocurridos el día miércoles 02 de abril de 2014 aproximadamente a las 20:00 hs. en la Colonia Paso Tuya distrito de Azotey donde resultó victima el ciudadano Arlan Fick Brem”.

Señala además que Lourdes Bernarda Ramírez, quien ese entonces formaba parte de la banda armada autodenominada Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), antes de ser expulsada y fundar con su esposo Alejandro Ramos Morel un nuevo grupo insurgente denominado “Ejército del Mariscal López” (EML), fue identificada como una de las personas fuertemente armadas y vestidas con uniforme militar tipo camuflado que esa noche irrumpió en el inmueble rural de la familia Fick y secuestró al joven Arlan. Exigieron la suma de U$S 500.000 (quinientos mil dólares americanos) como pago de rescate.

El vídeo de la “prueba de vida”

Conforme al acta de imputación, Lourdes Bernarda Ramírez también fue identificada plenamente en el vídeo de “prueba de vida” de Arlan Fick y Edelio Morínigo-secuestrado el 5 de julio de 2014 en Yby Yaú, que fue encontrado el 22 de octubre de ese año en Paso Tuyá, departamento de Concepción, y analizado posteriormente por los agentes policiales del Departamento Antisecuestro de Personas.

“De la filmación realizada en alguna zona boscosa del norte del país, en un supuesto campamento rudimentario, se observa a la hoy imputada LOURDES BERNARDA RAMIREZ DE RAMOS, en una excavación tipo trinchera en forma de “L”, vestida con ropa de tipo camuflaje y portando un fusil, presumiblemente un M4″, resalta el documento de la Fiscalía.

Los jueces Ondina Cabral y Sergio Ruiz admitieron las imputaciones y abrieron proceso penal.

Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos actualmente se encuentra recluida en la Penitenciaría Regional de Concepción, tras ser capturada el 21 de febrero del presente año durante un operativo en Horqueta.

Está acusada de los secuestros de Luis Alberto Lindstron Pico, ocurrido el 30 de julio de 2008 en Tacuatí, departamento de San Pedro y del ganadero Félix Urbieta Ramírez, perpetrado el 12 de octubre de 2016 en Horqueta.

Cinco días antes de concretarse su detención, los efectivos del CODI habían capturado a su hija Luz Teresita Ramos Ramírez.