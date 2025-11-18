Video: cae supuesto autor del hurto de objeto sagrado de Las Mercedes

El detenido fue identificado como Fernando Ariel Torres Benítez (30), quien no registra antecedentes penales, según los datos policiales,

El sindicado fue detenido cerca de las 13:00 de hoy por agentes policiales de la comisaría 9° de Asunción que rastreaban su paradero, vinculado al hurto del Custodio del Santísimo Sacramento ocurrido esta madrugada en la parroquia Virgen de Las Mercedes, ubicado sobre la calle Padre Cardozo de la capital.

Agentes de la comisaría 9° de Asunción lograron identificarlos a través de vídeos de circuito cerrado, así como también a su domicilio situado en el pasillo 6 esquina pasillo 2 del barrio San Felipe, por lo que se constituyeron hasta el lugar.

En la vivienda fueron recibidos por la señora María Estela Benítez Morel (68), tía del sospechoso, a quien se le mostró el vídeo en dónde aparece el joven en el momento del hurto dentro del templo.

La mujer confirmo que se trataría de su sobrino e hizo entrega de la capucha azul con tallas blancas y una insignia de la marca Adidas, que fueron usados por el autor en el momento del ilícito.

Posteriormente, cerca de las 13:20 horas, se presentó en la oficina de guardia de la comisaría Mario Rubén Benítez (47), quien sería el tío del sindicado e hizo entrega del “Custodio Del Santísimo Sacramento”.

A partir de los datos, los uniformados efectuaron un rastrillaje en inmediaciones hasta aprehender a Fernando Ariel Torres Benítez en la intersección de las avenidas Perú y Artigas.

El detenido se encuentra en la comisaría jurisdiccional, a disposición del Ministerio Público.