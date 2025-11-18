Policiales
18 de noviembre de 2025 - 22:04

Video: cae supuesto autor del hurto de objeto sagrado de Las Mercedes

La Policía localizó y detuvo esta tarde en el barrio San Felipe de Asunción al presunto responsable del hurto del Custodio del Santísimo Sacramento horas después de que una familiar devolviera el objeto que había sido sustraído de la parroquia de Las Mercedes.

Por Osvaldo Cazenave

El detenido fue identificado como Fernando Ariel Torres Benítez (30), quien no registra antecedentes penales, según los datos policiales,

El sindicado fue detenido cerca de las 13:00 de hoy por agentes policiales de la comisaría 9° de Asunción que rastreaban su paradero, vinculado al hurto del Custodio del Santísimo Sacramento ocurrido esta madrugada en la parroquia Virgen de Las Mercedes, ubicado sobre la calle Padre Cardozo de la capital.

El Custodio del Santísimo Sacramento que fue hurtado del templo de Las Mercedes fue recuperado tras ser entregado por los propios familiares del sindicado.
Agentes de la comisaría 9° de Asunción lograron identificarlos a través de vídeos de circuito cerrado, así como también a su domicilio situado en el pasillo 6 esquina pasillo 2 del barrio San Felipe, por lo que se constituyeron hasta el lugar.

En la vivienda fueron recibidos por la señora María Estela Benítez Morel (68), tía del sospechoso, a quien se le mostró el vídeo en dónde aparece el joven en el momento del hurto dentro del templo.

La mujer confirmo que se trataría de su sobrino e hizo entrega de la capucha azul con tallas blancas y una insignia de la marca Adidas, que fueron usados por el autor en el momento del ilícito.

El detenido con la vestimenta que supuestamente llevaba puesto en el momento del ilícito y visto en el circuito cerrado.
Posteriormente, cerca de las 13:20 horas, se presentó en la oficina de guardia de la comisaría Mario Rubén Benítez (47), quien sería el tío del sindicado e hizo entrega del “Custodio Del Santísimo Sacramento”.

A partir de los datos, los uniformados efectuaron un rastrillaje en inmediaciones hasta aprehender a Fernando Ariel Torres Benítez en la intersección de las avenidas Perú y Artigas.

El detenido se encuentra en la comisaría jurisdiccional, a disposición del Ministerio Público.