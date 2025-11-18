Video: recuperan custodia del Santísimo hurtada de la Parroquia Las Mercedes

En las imágenes de circuito cerrado del interior de la Parroquia Las Mercedes de Asunción, se ve que a la 01:57, un delincuente accede al sagrario y un minuto después sale con la custodia del Santísimo en la mano, luego de haber buscado objetos de valor en el espacio.

Alrededor de las 03:02, se lo ve circulando por la vía pública en el barrio Las Mercedes con la custodia en la mano, conforme a otras imágenes de circuito cerrado.

La comunidad local se mostró muy afectada por el hurto de la custodia del Santísimo, considerada un objeto de “inmenso valor espiritual” para el barrio.

Recuperaron la custodia del Santísimo

El jefe de la Comisaría Novena de Asunción, comisario Sergio Meden, informó que lograron recuperar el objeto poco después de las 13:00. Según relató, identificaron al supuesto autor y acudieron hasta la vivienda donde reside, en el barrio San Felipe de Asunción. Sin embargo, no lo hallaron ni tampoco la custodia.

Tras el procedimiento, retornaron a la comisaría, donde posteriormente se acercó un familiar del prófugo para devolver la custodia del Santísimo de la iglesia asuncena.

El delincuente estaba vestido con una campera aparentemente Adidas color azul con rayas blancas, un short negro, zapatillas y un quepis color claro. La Policía mantiene operaciones activas para detenerlo.