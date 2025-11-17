Mataron a un sacerdote para robarle el auto y venderlo en Paraguay

La muerte del padre Alexsandro Da Silva Lima (44) es investigada por la Policía Civil de Dourados, estado de Mato Grosso del Sur, Brasil. Los agentes afirman que el asesinato fue un crimen premeditado con la participación directa de cinco jóvenes: dos adultos y tres adolescentes.

El crimen ocurrió la noche del viernes 14 y el cuerpo fue hallado la tarde del sábado 15 en un camino de la zona boscosa del Distrito Industrial. Poco después de encontrar el cuerpo, Leanderson de Oliveira Junior, de 18 años, João Victor Martins Vieira, también de 18, y los tres adolescentes fueron detenidos.

Según el comisario Lucas Albe Veppo, responsable del caso, el sacerdote fue asesinado en su domicilio en Dourados, a golpes de mazo en la cabeza y puñaladas en el cuello y el pecho.

La investigación indica que Leanderson, acompañado por un joven de 17 años, planeaba robar el coche del sacerdote para llevarlo a Paraguay, donde lo vendería por aproximadamente 40.000 reales. Ambos son sospechosos de la coordinación del crimen.

Confesión del adolescente

El adolescente confesó haber golpeado a la víctima bajo los efectos del alcohol. Tras el crimen, ambos sospechosos sacaron el cuerpo de la casa para abandonarlo en una zona boscosa. Después de abandonar el cuerpo, Leanderson robó el coche de la víctima y condujo por la ciudad. Fue quien guió a la policía hasta la propiedad donde estaba el cadáver.

Las investigaciones muestran que João Victor, el otro adulto, ayudó a limpiar la vivienda para intentar entorpecer el trabajo del equipo forense, además de participar en el ocultamiento del cuerpo y el robo de objetos.

Otros dos adolescentes, de 16 y 17 años, también fueron detenidos por ayudar en la limpieza y el traslado de objetos de la casa, entre los cuales se incautaron:

El coche y el teléfono móvil del sacerdote.

Un ventilador, ollas, cubiertos y tazas.

Una freidora de aire.

Vino.

Una bombona de gas, que incluso se vendió.

Hallazgo del teléfono del padre

La investigación avanzó cuando un adolescente encontró el teléfono móvil de la víctima y alertó a la policía, la cual realizó operativos por toda la ciudad y finalmente localizaron el vehículo en el que viajaban cuatro jóvenes, quienes llevaban varios objetos robados.

El grupo admitió conducir el vehículo y llevarse las pertenencias, pero solo uno de los implicados reconoció abiertamente los actos violentos. Leanderson fue acusado de robo con resultado de muerte, ocultamiento de cadáver y fraude procesal.

João Víctor está siendo investigado por complicidad en encubrimiento, robo e intento de obstrucción a la justicia.

A los dos detenidos se les conmutó la detención preventiva. Los tres adolescentes fueron trasladados a la UNEI en Dourados.

El lunes 17 se celebrará una rueda de prensa en la que la corporación detallará la investigación completa. Los sospechosos también serán sometidos a una audiencia de custodia.

Velatorio y despedida

El padre Alexsandro fue velado y enterrado este domingo 16 en Dourados.

Era párroco de la parroquia Nossa Senhora Aparecida, en Douradina (MS), además de coordinador general del clero, asesor de los diáconos permanentes y responsable de la pastoral de la diócesis.