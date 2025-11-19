Detienen a tres sospechosos e incautan dinero y evidencias tras millonario hurto en Loma Guazú

El primer procedimiento se llevó a cabo el martes, a las 19:35, en una vivienda ubicada sobre la calle 15 de Mayo e/ 3 de Febrero, propiedad de Fredy Ramón González Mereles (24), mecánico, sindicado como uno de los implicados en el hurto denunciado por Luciano Rodríguez,(ganadero) quien reportó la sustracción de 99 millones de guaraníes.

La intervención se realizó mediante orden fiscal y allanamiento judicial ordenado por la jueza Tecla Noemí Ríos.

En el lugar se incautaron 17.400.000 guaraníes, divididos en dos ubicaciones: 1.400.000 guaraníes dentro de un dormitorio y 16.000.000 de guaraníes ocultos dentro de un automóvil Volkswagen Saveiro Summer, detrás del asiento del acompañante.

Tras la detención, Fredy Ramón González Mereles fue trasladado a la Dirección de Policía de Ñeembucú, donde permanece a disposición del Ministerio Público.

Detenciones y evidencias en Villa Paso

En prosecución de la investigación, la Comisaría 3.ª de Villa Paso realizó otro procedimiento en la Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Tuyutí, donde fueron detenidos un hombre de nacionalidad paraguaya de 32 años, albañil y un ciudadano argentino de 48 años, jornalero, conocido con el alias Chapi.

Ambos se desplazaban en una camioneta Mitsubishi Tritón color blanco con franja negra y roja, que quedó incautada junto a dos aparatos celulares y un DVR marca Hikvision, hallado posteriormente en una cuneta tras ser abandonado.

Cámaras de seguridad y testimonios confirmaron que la camioneta había estado en la zona del hecho en Velázquez Kue, compañía Lomas distrito de Gral. Díaz.

El conductor declaró que transportó a Chapi hasta las inmediaciones del lugar donde ocurrió el hurto y que regresó tiempo después con una mochila y acompañado de otro sujeto.

El propio Chapi, una vez detenido, indicó dónde había desechado el DVR presuntamente vinculado al hurto.

Operativo coordinado

Los procedimientos estuvieron encabezados por la directora departamental Crio. Gral. Martina Ramona Trinidad, junto a jefes de Prevención, la Comisaría local, el Grupo de Apoyo Táctico, la Subcomisaría 12 de Loma Guazú y asistentes fiscales de la zona. El abogado defensor de los detenidos también estuvo presente.

Todos los aprehendidos fueron sometidos a evaluación médica y posteriormente trasladados a la Dirección de Policía, donde quedaron recluidos en libre comunicación y a disposición de la Fiscalía.

Las evidencias fueron puestas bajo custodia del Ministerio Público, que continuará con las diligencias para esclarecer completamente el hecho y determinar si existen más involucrados.