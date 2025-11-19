Incautan celulares, armas blancas, drogas y chicha del pabellón del PCC en el Cereso.

Ar solicitud del director del Centro de Rehabilitación Social (Cereso), la penitenciaría regional en Itapúa, Pedro Rodas, la Policía Nacional acompañó una requisa que se desarrolló esta mañana desde las 8:00. El operativo fue desplegado en el pabellón de alta peligrosidad “A baja”, correspondiente a privados de libertad pertenecientes a la facción Primer Comando da Capital (PCC).

Para la cobertura fueron dispuestos 35 efectivos de prevención y seguridad, además de dos pelotones del Grupo Especial de Operaciones (GEO), Grupo Lince y personal del Departamento Antinarcóticos. El jefe del operativo fue el director interino de Policía de Prevención y Seguridad de Itapúa, comisario principal Hilario Godoy.

Los guardias penitenciarios hallaron en el sitio 27,7 g de marihuana, 12 aparatos celulares, 37 armas blancas de fabricación casera (puñal, estoque y cuchillo), 14 cargadores, 7 baldes y 10 botellas de chicha, una balanza de precisión y 4 levaduras de 500 g cada una.

Tras la requisa, los intervinientes elevaron el informe de lo incautado al agente fiscal de la Unidad Penal Nº 1, Ever Williams, como también al agente especializado en la lucha contra el Narcotráfico, Enrique Fornerón.

