Policiales
19 de noviembre de 2025 - 08:49

Misiones: recuperan camión denunciado como robado y aprehenden a un joven en control policial

Agentes de Automotores retienen en San Ignacio un camión denunciado como robado y aprehenden al joven conductor durante un control en el cruce de Santa María.
SAN IGNACIO, Misiones. Un operativo de control de vehículos y personas por parte de efectivos policiales del Departamento de Control de Automotores, realizado en el cruce de Santa María, Misiones, sobre la ruta PY01, permitió la recuperación de un camión denunciado como robado ante el Ministerio Público y la aprehensión de un joven de 22 años que se encontraba al mando del rodado.

Por Jesús Riveros

Agentes del Departamento de Control de Automotores Regional 9 Misiones realizaban patrullaje preventivo cuando divisaron un camión Mitsubishi volquete, color verde, con chapa AALF 841.

Tras verificar las numeraciones del chasis en el sistema informático policial, confirmaron que el vehículo registraba orden de búsqueda y localización en el marco de la causa N.° 723/2024, emitida por la Unidad Fiscal número uno de Fernando de la Mora del Departamento Central.

El conductor, identificado como Luis Miguel Fernández, paraguayo, de 22 años, domiciliado en Santa María, Misiones, fue aprehendido mientras se realizaban los procedimientos de rigor.

Posteriormente, la fiscala Tamara Ávalos dispuso que el camión sea trasladado hasta la base de Automotores Regional N.° 9 Misiones para continuar el proceso investigativo. En cuanto al poseedor del vehículo, ordenó que se retire a su domicilio una vez haya prestado su declaración, quedando a disposición del Ministerio Público.

