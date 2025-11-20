Homicidio en Trinidad: tras allanamientos, detienen a un sospechoso e incautan un vehículo

La Policía Nacional llevó adelante este jueves una serie de allanamientos en prosecución a un homicidio ocurrido en la zona de Puerto Botánico, barrio Trinidad, Asunción.

En aquel ataque, dos hombres bajaron de un automóvil y emboscaron a Miguel Ángel Arias Ramos, de 36 años, quien recibió un disparo en la pierna derecha, aparentemente de una escopeta. La víctima falleció poco después.

Las imágenes de cámaras de seguridad fueron clave para reconstruir el trayecto del vehículo que, según los investigadores, ya había merodeado la zona antes del crimen y luego huyó con los agresores a bordo.

Cinco viviendas allanadas y un aprehendido

El operativo inició a las 06:00 y estuvo encabezado por la Fiscalía Barrial N.º 7 y las unidades de Investigación de Hechos Punibles. Se intervino en cinco viviendas ubicadas en distintos puntos de Asunción. En cuatro de ellas no se hallaron elementos vinculados al caso ni a las personas buscadas.

En la segunda vivienda allanada fue detenido Josías Daniel Salgueiro Guerrero, de 18 años. En el lugar se incautó un teléfono celular, que será sometido a pericia. El Ministerio Público dispuso su aprehensión mientras avanza la investigación.

Vehículo incautado en Mariano Roque Alonso

Como resultado paralelo del mismo trabajo técnico, alrededor de las 09:30 se logró ubicar e incautar el automóvil Toyota Allion presuntamente utilizado por los autores. El rodado fue encontrado en Mariano Roque Alonso, y trasladado hasta el Departamento de Investigaciones de Asunción.

El subcomisario Luis Villalba explicó que el vehículo aparece en varias grabaciones y permitió identificar a un total de tres presuntos implicados: el conductor y los dos atacantes.

Hipótesis: discusión previa y conflicto ligado al microtráfico

Villalba señaló que los investigadores manejan la posibilidad de que el homicidio esté relacionado con disputas por microtráfico. También mencionó que cree que hubo una discusión previa entre la víctima y los agresores, aunque los detalles aún no se dan por cerrados.

“Esta es la primera fase del trabajo. Ya se identificó a las personas involucradas y seguimos con la búsqueda de los involucrados en el homicidio”, afirmó el jefe policial.