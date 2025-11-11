Asesinan a un hombre a balazos en Puerto Botánico de Asunción

A las 02:10 de ayer, Miguel Ángel Arias Ramos (36) fue atacado en plena vía pública mientras se encontraba en la zona de la intersección de Mariscal Estigarribia y Mateo, en la zona conocida como Puerto Botánico del barrio Trinidad de Asunción.

Según fuentes policiales, la víctima recibió un disparo a la altura de la pierna derecha, presuntamente producido por una escopeta.

Arias Ramos fue trasladado de inmediato por agentes de la Comisaría 12 al Hospital del Trauma, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. La causa oficial de muerte fue shock hipovolémico causado por disparo de arma de fuego.

La víctima contaba con antecedentes penales por robo en 2016 (compurgado), desacato a la orden judicial en 2022 y robo agravado en 2025.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Operativo deja cuatro aprehendidos y cocaína incautada en Misiones

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sospechosos identificados por testigos

El comisario Lorenzo Vera informó que, según testigos, los presuntos autores serían dos hombres identificados como Ulises Rojas y Juanjo Rojas.

Los testigos relataron que ambos sospechosos se encontraban a bordo de un automóvil blanco sin chapa en el momento del ataque.

De acuerdo a la Policía, se presume que la agresión fue consecuencia de un incidente previo entre la víctima y los hermanos Rojas, quienes habrían regresado para ejecutar el ataque.