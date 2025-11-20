Policía elimina a “Bebe’i”, supuesto jefe de asaltantes en Presidente Franco

El allanamiento se inició aproximadamente a las 06:00 de ayer en una casa de la fracción Libertad del kilómetro 9 Monday, en el municipio de Presidente Franco, departamento de Alto Paraná.

La operación fue ejecutada por policías de Investigaciones del departamento de Alto Paraná, con acompañamiento de la fiscala del distrito de Hernandarias, Natalia Elizabeth Montanía Sartorio.

El objetivo a ser detenido era Vicente Germán Ruiz Díaz Cardozo, de 33 años, alias Bebe’i, quien al menos en el sistema informático de la Policía figura que tenía órdenes de captura por reducción, incumplimiento del deber legal alimentario, narcotráfico, hurto agravado y robo agravado, así como una medida de prohibición de salida del país en una causa por exposición al peligro en el tránsito terrestre y una extinción de la pena por un hecho de robo agravado.

La balacera que terminó con Bebe’i

Al notar la presencia de la comitiva, el maleante escapó hacia atrás de la propiedad y cubrió su huida con disparos de pistola y escopeta.

Sin embargo, fue perseguido, alcanzado y ultimado por los policías en un arroyo que justamente desemboca en el río.

Bebe’i cayó muerto con la escopeta en mano. La pistola fue hallada en el arroyo.

Granja de criptominería

El subjefe de Investigaciones, comisario Hugo Sosa, declaró que tenían identificado a Bebe’i como el cabecilla de la banda que en la madrugada del 5 de noviembre pasado asesinó a Mario Ramón Chávez Rivas, de 35 años, en un asalto a una granja de criptominería que estaba en construcción en la fracción Las Palmeras del kilómetro 10 Acaray de Ciudad del Este.

Cuando eso, al menos cinco hombres que se hicieron pasar por policías asaltaron el lugar con intenciones de robar las 12 máquinas mineradoras de criptomonedas que estaban en funcionamiento, pero el dueño Mario Ramón Chávez Rivas y sus familiares reaccionaron, lo que provocó una balacera en la que murió este y uno de los asaltantes, Rodrigo David Ayala Cano, de 32 años, quien tenía frondosos antecedentes penales.

Un silo

Sin embargo, el allanamiento de ayer fue practicado oficialmente en el marco de la causa que se inició el 29 de marzo de este año, cuando una banda asaltó el silo de la empresa Biosafras Group, en el barrio Mariscal López de la ciudad de Hernandarias.

En ese caso, ocho hombres asaltaron el silo con armas largas y chalecos de la Policía Nacional y robaron una caja fuerte de un metro y medio de alto.

Sin embargo, tras una persecución a tiros, la Policía capturó ya en Ciudad del Este a dos de los supuestos involucrados, Miqueas Daniel Rodríguez Manzoni, de 20 años, y un joven de 17 años, quienes transportaban en un automóvil la caja fuerte sustraída, que al final fue recuperada intacta.

El ahora fallecido, Vicente Germán Ruiz Díaz Cardozo, alias Bebe’i, también habría formado parte de ese grupo que asaltó el silo.

La última vez que Bebe’i estuvo preso fue por narcotráfico, ya que había sido capturado en 2018 en el municipio de Los Cedrales cuando transportaba una carga de marihuana en un vehículo.