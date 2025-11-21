Policiales
21 de noviembre de 2025 - 12:45

Comunicador ayolense en estado delicado tras grave accidente de tránsito

Ayolas
Marciano Silva, comunicador radial de Ayolas.

AYOLAS. El comunicador radial ayolense, Marciano Silva (59), se encuentra hospitalizado en el Gran Hospital del Sur en delicado estado de salud después de sufrir un accidente de tránsito. A raíz de un choque entre motocicletas registrado ayer sobre la supercarretera de este distrito, Silva sufrió lesiones de consideración.

Por Miguel Ángel Rodríguez

Uno de los biciclos involucrados se encontraba al mando de una menor de 15 años. Las víctimas fueron auxiliadas y trasladadas hasta el Hospital Integrado de Ayolas (IPS – MSPyBS). Posteriormente, el trabajador radial fue derivado al Gran Hospital del Sur, donde permanece internado bajo sedación.

Lea más: Sudamericana: 60 buses con hinchas llegaran esta noche por Puerto Falcón

Familiares indicaron que el mismo se encuentra en coma inducido y con respirador. Estudios tomográficos detectaron un pequeño sangrado, pero no ameritaba cirugía ni terapia intensiva. Actualmente, responde favorablemente en respiración y órganos vitales.

El hecho

En el percance vial se vieron involucradas las motocicletas Yamaha Criptón 110 color azul, matriculada N.º 473-HGU, guiada por Marciano Silva, quien no contaba con licencia de conducir en el momento del accidente. También, una moto de la marca Kenton Fusión roja, matrícula N º 880-ABNU, guiada por J.M.I.B.

Personal de la Comisaria 8va se encuentra investigando las causas del accidente. El hecho fue comunicado a la agente fiscal de turno, Abg. Stella Mary Cano, y se convocó al personal de Criminalística del Departamento de Misiones para que realice las pericias correspondientes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Cartismo guarda silencio cómplice con ONG "amiga" de Itaipú