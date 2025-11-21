Comunicador ayolense en estado delicado tras grave accidente de tránsito

Uno de los biciclos involucrados se encontraba al mando de una menor de 15 años. Las víctimas fueron auxiliadas y trasladadas hasta el Hospital Integrado de Ayolas (IPS – MSPyBS). Posteriormente, el trabajador radial fue derivado al Gran Hospital del Sur, donde permanece internado bajo sedación.
Lea más: Sudamericana: 60 buses con hinchas llegaran esta noche por Puerto Falcón
Familiares indicaron que el mismo se encuentra en coma inducido y con respirador. Estudios tomográficos detectaron un pequeño sangrado, pero no ameritaba cirugía ni terapia intensiva. Actualmente, responde favorablemente en respiración y órganos vitales.
El hecho
En el percance vial se vieron involucradas las motocicletas Yamaha Criptón 110 color azul, matriculada N.º 473-HGU, guiada por Marciano Silva, quien no contaba con licencia de conducir en el momento del accidente. También, una moto de la marca Kenton Fusión roja, matrícula N º 880-ABNU, guiada por J.M.I.B.
Personal de la Comisaria 8va se encuentra investigando las causas del accidente. El hecho fue comunicado a la agente fiscal de turno, Abg. Stella Mary Cano, y se convocó al personal de Criminalística del Departamento de Misiones para que realice las pericias correspondientes.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Cartismo guarda silencio cómplice con ONG "amiga" de Itaipú