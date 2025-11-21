Cartismo guarda silencio cómplice con ONG ‘amiga’ de Itaipú

Una fuerte indignación generó la revelación que la Itaipú Binacional, cuyo titular es Justo Zacarías (ANR, HC), destinará US$ 850.000 en un proyecto navideño.

Sin embargo, ningún cartista salió a cuestionar este uso discresional de fondos públicos.

Esto pese a que Honor Colorado; el titular del Congreso Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) y sus aliados como el senador liberocartista Dionisio Amarilla, impulsaron una ley contra las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) críticas al gobierno o aquellas financiadas por organismos de Estados Unidos.

Esto alegando que dichas entidades recibían fondos públicos o extranjeros para supuestos fines sociales, pero sin rendir cuentas a la ciudadanía.

A esto se le sumó la creación de una comisión bicameral de investigación (CBI) para atacar en paralelo a dichas organizaciones; a la USAID y exigir a la Fiscalía atacar al banco Atlas, como parte de su represalia contra ABC Color.

Esto último finalmente ocurrió con la imputación de varios directivos de la entidad bancaria.

Itaipu y ONG amigas

Pero mientras el oficialismo ataca a las organizaciones que cuestionan al gobierno de turno y defiende a otras ONG “amigas” como OPACI, ahora la Itaipú firmó un convenio con el Centro de Estudios Ambientales y Sociales (Ceamso), organización sin fines de lucro cuya directora ejecutiva es Ofelia Yegros y cuya gerente de evaluación es Laura Espínola. Se ejecutará así el proyecto denominado “Navidad para todos: Celebración de nuestras tradiciones”.

La indignación creció después que el exministro de Salud Carlos Morínigo, médico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), denunciara la pésima calidad de comida para los pacientes y hasta la falta de leche y coquito.

También cuestionó que se destinen casi un millón de dólares de Itaipú para las fiestas de fin de año, supuestamente con el objetivo de “fortalecer y consolidar las costumbres navideñas del Paraguay”. Afirmó que, con ese dinero, podrían alimentarse durante más tres años los pacientes del nosocomio dependiente del Ministerio de Salud, a cargo de Teresa Barán.