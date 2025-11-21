Desarticulan punto de distribución vinculado al PCC en Luque, con un detenido

Agentes Especiales de la Senad, a través del Departamento de Investigación Zona 2, realizaron un allanamiento en una vivienda del Barrio Laurelty de la ciudad de Luque, en el marco de acciones dirigidas a desarticular estructuras dedicadas al microtráfico en zonas urbanas.

Durante la intervención fue detenido Junior Javier Zorrilla Morínigo, de 28 años, señalado como un distribuidor activo de drogas con vínculos con la organización criminal PCC.

Las tareas de inteligencia venían siguiendo su actividad debido a reportes que lo ubicaban como proveedor local que operaba desde el inmueble allanado, utilizando el lugar como punto de acopio y distribución.

En la vivienda se incautaron pequeñas cantidades de pasta base y clorhidrato de cocaína que, según estimaciones técnicas, equivalen a unas 80 dosis que fueron retiradas del circuito de venta ilegal.

También se incautaron dinero en efectivo y un teléfono celular, considerados relevantes para el análisis del esquema operativo del detenido.

El procedimiento estuvo acompañado por el Ministerio Público, a cargo del fiscal Marco Amarilla, quien dispuso la detención del hombre y la remisión de las evidencias.