Senad incauta cocaína “Lamborghini” y detiene a un sospechoso

La intervención fue encabezada por el fiscal Manuel Rojas Rodríguez, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico.

Según la investigación, Bazán Ovelar sería un elemento clave dentro del esquema criminal. El otro implicado, sindicado como responsable de trasladar la droga desde Horqueta hasta la vivienda allanada, escapó al percatarse de la presencia de la comitiva antidrogas. Durante la persecución, abandonó en plena vía pública un vehículo Toyota Premio, año 2008, color bordó, chapa WCER 011. Dentro del automóvil abandonado encontraron documentos que pertenecería al hombre que logró escapar, por lo que se solicitará una orden de captura en su contra.

En el interior de la vivienda allanada, los agentes encontraron 32 panes de cocaína con el logo de la marca de vehículos de lujo “Lamborghini”. El pesaje totalizó 35,165 kilogramos, además de tres bolsas con 600 gramos de polvo blanco que serán sometidos a análisis laboratoriales.

La Senad estimó que la carga equivaldría a un perjuicio de alrededor de USD 175.000 para la estructura criminal. El inmueble era utilizado para acondicionar vehículos con doble fondo con destino al Brasil.