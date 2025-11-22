Policiales
Copa Sudamericana: Policía lanza advertencia a los cuidacoches

Aficionados posan junto a una réplica del trofeo de la Copa Sudamericana.Juan Pablo Pino

El encargado del operativo de seguridad para la final de la Copa Sudamericana, comisario Juan Agüero, comentó que hasta el momento no se registraron incidentes y que están brindando la mayor seguridad a los hinchas extranjeros en todos los puntos claves. Dejó en claro que no tolerarán la presencia de cuidacoches en la zona del estadio, así como gente alcoholizada. Aclaró que los hinchas del equipo perdedor tendrán que abandonar rápidamente el Defensores y comenzar con el operativo retorno.

El comisario Juan Agüero, encargado de todo el operativo de seguridad relacionada con la final de la Copa Sudamericana, señalò que hasta el momento no se registraron incidentes y esperan que continúe así durante todo el día. Además, confirmó que 6.000 son los agentes que están involucrados en estos operativos.

“Hasta el momento no tenemos ningún tipo de incidente y los comerciantes en los lugares gastronómicos a lo mejor están felices”, comenzó diciendo.

Luego explicó que ellos están dando cobertura normal para que ellos visitantes extranjeros puedan desplazarse y puedan hacer sus actividades ya sociales. “Están en lugares gastronómicos y esos son los lugares que más estamos cubriendo, dándoles cobertura y guiándoles en todo momento”.

Con respecto a los controles en las inmediaciones del Defensores del Chaco, explicó: “En el primer anillo se hace el cateo de las personas, la inspección de sus mochilas y sus carteras. Ahí revisamos y extraemos todas las prohibiciones como son los cigarrillos electrónicos, armas de fuego, armas blancas, cintos muy gruesos no le permitimos, termos de mate y otros objetos".

En el segundo ya están quemando las entradas para el ingreso y en el tercero se hace la prueba de alcotest. “Gente que esté bajo el efecto del alcohol no va a poder ingresar al estadio”.

En el caso de los cuidacoches, el comisario fue tajante, dejando en claro que los que aparezcan irán directo a la comisaría. “En la zona del Fan Fest, en el primer día llevamos 47 y ayer llevamos 35 cuidacoches a la comisaría”.

“Para hoy vamos a tener tres equipos patrullando y al equipo del 911 para actuar en la brevedad posible”, añadió.

Para finalizar, mencionó que los hinchas del equipo campeón se quedarán dentro del estadio a festejar, mientras los seguidores del otro equipo tendrán que abandonar el Defensores y ya se inicia el operativo retorno, con el acompañamiento de la policía nacional.