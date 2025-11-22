Copa Sudamericana: Policía lanza advertencia a los cuidacoches

El comisario Juan Agüero, encargado de todo el operativo de seguridad relacionada con la final de la Copa Sudamericana, señalò que hasta el momento no se registraron incidentes y esperan que continúe así durante todo el día. Además, confirmó que 6.000 son los agentes que están involucrados en estos operativos.

“Hasta el momento no tenemos ningún tipo de incidente y los comerciantes en los lugares gastronómicos a lo mejor están felices”, comenzó diciendo.

Luego explicó que ellos están dando cobertura normal para que ellos visitantes extranjeros puedan desplazarse y puedan hacer sus actividades ya sociales. “Están en lugares gastronómicos y esos son los lugares que más estamos cubriendo, dándoles cobertura y guiándoles en todo momento”.

Con respecto a los controles en las inmediaciones del Defensores del Chaco, explicó: “En el primer anillo se hace el cateo de las personas, la inspección de sus mochilas y sus carteras. Ahí revisamos y extraemos todas las prohibiciones como son los cigarrillos electrónicos, armas de fuego, armas blancas, cintos muy gruesos no le permitimos, termos de mate y otros objetos".

En el segundo ya están quemando las entradas para el ingreso y en el tercero se hace la prueba de alcotest. “Gente que esté bajo el efecto del alcohol no va a poder ingresar al estadio”.

En el caso de los cuidacoches, el comisario fue tajante, dejando en claro que los que aparezcan irán directo a la comisaría. “En la zona del Fan Fest, en el primer día llevamos 47 y ayer llevamos 35 cuidacoches a la comisaría”.

“Para hoy vamos a tener tres equipos patrullando y al equipo del 911 para actuar en la brevedad posible”, añadió.

Para finalizar, mencionó que los hinchas del equipo campeón se quedarán dentro del estadio a festejar, mientras los seguidores del otro equipo tendrán que abandonar el Defensores y ya se inicia el operativo retorno, con el acompañamiento de la policía nacional.