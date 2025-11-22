Grupo Lince refuerza presencia en la zona de la Costanera y Defensores del Chaco

El comisario Gustavo Ruiz Díaz, Director de Lince, se refirió al operativo que llevan a cabo por la final de la Copa Sudamericana, para el cual están trabajando desde el jueves y se mantendrán firmes hasta las primeras horas del domingo. La Costanera y las zonas aledañas al Defensores del Chaco son las que están con mayor cobertura.

“Hoy es un día muy importante para nosotros, un evento de esta trascendencia es muy importante para la institución. Para ello traemos nuestra fuerza mayoritaria para fortalecer la seguridad en estos servicios”, señaló.

Con respecto al operativo que están realizando, explicó: “Estamos movilizándonos por toda la Costanera y este es el grupo (foto) que va a estar movilizándose por el estadio Defensores del Chaco y acompañando a las delegaciones, especialmente de las autoridades y los planteles de jugadores”.

“Nuestra función es que el Grupo Lince fortalezca las tareas, para que al final del día todo salga como esperamos. Para ello, la coordinación de la previa, el durante y el pospartido la hacemos con la Policía Nacional de Asunción”, apuntó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Aguardan llegada de hinchas de Lanús a Puerto Falcón

“Desde el jueves ya estamos en este operativo. En estos momentos tenemos compañeros que están trabajando en los accesos hacia la capital. De igual forma no vamos a dejar de brindar seguridad en las zonas que no están afectadas a la final de la Sudamericana, así como lo venimos haciendo a diario", aclaró el Director del Grupo Lince.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Otro de los aspectos por los que fue consultad es el trato de los oficiales para con los extranjeros: “La comunicación, la socialización y las relaciones humanas son cosas que siempre se trabajan dentro del Grupo Lince, porque además de agentes encargados de la seguridad, somos servidores".

“Dos horas antes del inicio del encuentro se va a reforzar la cantidad de efectivos en las zonas aledañas al Defensores del Chaco”, finalizó.