22 de noviembre de 2025 - 13:05

Trasladan a máxima seguridad al Hombre de las Mil Voces y a otros siete reos de Tacumbú

De izq. a der.: Francisco Tobías Barreto Morínigo, Nelson David Roa Ríos, Francisco Javier Espínola, David Valdez Romero, Cristian Antonio Brítez, Kevin David Escobar López, Fares Dan Ortiz Deleón y Juan Salvador Echeverría Ortega.
De izq. a der.: Francisco Tobías Barreto Morínigo, Nelson David Roa Ríos, Francisco Javier Espínola, David Valdez Romero, Cristian Antonio Brítez, Kevin David Escobar López, Fares Dan Ortiz Deleón y Juan Salvador Echeverría Ortega, quienes fueron trasladados de Tacumbú a Emboscada hoy.

El Ministerio de Justicia (MJ) ordenó este sábado el traslado de ocho presos de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú a la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza de Emboscada. Encabeza la lista el reo apodado El Hombre de las Mil Voces, quien estafó a la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) haciéndose pasar por Monseñor Ricardo Valenzuela y al Club Nacional (CN) simulando ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) César Diesel.

Uno de los internos de Tacumbú que fue transferido al régimen de máxima seguridad es el conocido estafador Cristian Antonio Brítez, de 44 años, alias El Hombre de las Mil Voces, quien sería el que se hizo pasar por Monseñor Ricardo Valenzuela para sacarle G. 50 millones a la APF y el que después dijo ser el ministro de la Corte César Diesel para sacarle 13 indumentarias completas al presidente del Club Nacional.

También fueron movidos al penal Martín Mendoza de Emboscada el supuesto asaltante Juan Salvador Echeverría Ortega, de 26 años, y el asaltante condenado Nelson David Roa Ríos, de 22 años, quienes habrían actuado con El Hombre de las Mil Voces en esas dos estafas.

Igualmente, ahora ya forman parte de la población penal de Emboscada el narcotraficante condenado Francisco Javier Espínola, de 43 años, y el supuesto narcotraficante Fares Dan Ortiz Deleón, de 40 años, quienes habrían ayudado también a los anteriores en las estafas telefónicas desde Tacumbú.

Otros reos trasladados de Tacumbú a Emboscada

Los demás trasladados son el asesino condenado David Valdez Romero, de 31 años, y los supuestos motochorros Kevin David Escobar López, de 28 años, y Francisco Tobías Barreto Morínigo, de 18 años.

David supuestamente era uno de los principales vendedores de drogas en Tacumbú y Kevin y Francisco actuaban aparentemente como secretarios del primero en la distribución del estupefaciente en los pabellones.

Estos tres últimos también serían los destinatarios de las “pelotas” de marihuana que fueron incautadas casi todos los días en las últimas semanas, tras ser arrojados desde la calle México por sobre el muro del penal de Tacumbú.

Los ocho reos fueron sacados de Tacumbú ya con el uniforme amarillo que van a usar en Emboscada. Ese color de ropa corresponde a los presos alojados en el sector de seguridad intermedia, ya que en el pabellón de máxima seguridad se utiliza el color rojo.