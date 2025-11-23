Niña de 8 años falleció arrollada por el camión de su tío en Coronel Bogado

Una niña de 8 años falleció en la mañana del sábado camino al Hospital Distrital de Coronel Bogado. La misma había sufrido lesiones graves tras ser arrollada por un camión de mediano porte en el interior de su vivienda.

Según el reporte policial de la Comisaría Sexta, el hecho ocurrió cerca de las 8:20 de la mañana, en el interior de una vivienda del barrio San Blas del distrito de Coronel Bogado, en Itapúa.

La niña de 8 años estaba desayunando en un pasillo al costado de la vivienda, momento en que fue atropellada. Aparentemente, el rodado habría causado lesiones de consideración tras pasar encima de la caja torácica de la menor.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El relato de los intervinientes indicó que el tío de la víctima fatal, Antonio Ariel Maciel Fleitas, manifestó que estaban junto a otra persona empujando el camión para hacerlo arrancar en el interior del patio de la residencia.

Según manifestó a los investigadores, el rodado encendió y los mismos no lograron ingresar al mismo y perdieron el control del camión. Este fue a impactar contra la residencia, en el lugar donde estaba su sobrina.

Fue auxiliada, pero llegó sin signos de vida al hospital, donde le practicaron maniobras de reanimación por 40 minutos, sin éxito. El hecho fue informado al Ministerio Público para determinar si existe responsabilidad penal ante el trágico suceso.