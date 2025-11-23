Ordenan captura de 12 extranjeros por asalto a una joyería en Recoleta

Alrededor de las 15:00 del viernes 14 de noviembre pasado, al menos seis jóvenes, a bordo de tres motocicletas llegaron hasta la calle De las Palmeras casi Choferes del Chaco, barrio Recoleta de la capital del país, donde uno de ellos toco el timbre de la joyería “Recalde C”.

Cuando el encargado del establecimiento abrió la puerta, uno de los desconocidos lo redujo con una pistola calibre 9mm., mientras sus demás cómplices irrumpieron al interior del reconocido establecimiento comercial donde se alzaron con valiosos lotes de joyas en oro y plata, según comentaron los investigadores. Un punto destacado por los agentes es que los maleantes actuaron con una inusitada violencia, pese a que ninguno de los trabajadores intentó oponer resistencia al golpe.

Ya en la huida y a pocas cuadras del sitio, se le cayó el teléfono celular a uno de los sospechosos; agentes del Departamento Investigaciones de Asunción lo recogieron y gracias a los datos encontrados en el aparato, esa misma noche los uniformados llegaron hasta una propiedad ubicada en la calle Teniente Pablo Candia entre Alas Paraguayas y Capitán Denis Roa de Lambaré.

Cuando los investigadores intentaron ingresar a la propiedad fueron recibidos a balazos por los miembros de la gavilla, quienes se abrieron paso a tiros y escaparon del sitio. En el lugar quedó una jovencita de nacionalidad venezolana, que aparentemente era explotada sexualmente por los criminales.

La joven, quien inicialmente fue demorada, ha sido clave para poder lograr la identificación de casi todos los miembros de esta organización criminal integrada por venezolanos y colombianos, que estaba efectuando varios golpes en Asunción y algunas ciudades del departamento Central.

Los supuestos integrantes del grupo

Con todos los elementos y evidencias recogidas por los policías, la fiscala Mercedes Vera ordenó la captura de Gregory Moisés Pereira Rodríguez, quien sería el líder de la banda; Ángel David Tovar Alías Felipe, José Francisco Tovar Luimar, Verónica González Córdova, Gulistan Luana Bektas López, Elynier David Castro Medina, Daniel Alexander Díaz Pérez David López, alías Muleta; Keiver Rubén Razuri González, Jazmín Miranda y Eduardo José Rodríguez Velázquez. También hay dos integrantes de la banda que no pudieron ser identificados.

En tanto que otras dos mujeres venezolanas integrantes de la misma facción criminal identificadas como Rusmary Milagros Barcelo Polanco (27) y Yismar Daileska Silva Fajardo (18), quienes también contaban con orden de captura por el atraco a la joyería, fueron capturadas el pasado viernes, en el paso fronterizo de Infante Rivarola, cuando se disponían a escapar del país hacia Bolivia. Ambas fueron trasladadas a la capital del país, donde ya se encuentran a cargo de la Fiscalía.

También practicaban la explotación sexual

Aparentemente, los mismos sospechosos también traen bajo engaños a sus compatriotas, jovencitas, a quienes obligan a ejercer la prostitución en Asunción para generar dinero. Una de las víctimas fue rescatada por la Policía de una casa ubicada en Lambaré. Los investigadores no descartan que haya más víctimas que están siendo explotadas.