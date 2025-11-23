Persecución tras millonario asalto deriva en triple choque sobre Gral, Santos

La víctima fue interceptada sobre la avenida General Santos casi Víctor Yanez Pinzón, barrio San Vicente de la ciudad de Asunción. El extranjero intentó perseguir y embestir a sus atacantes, pero en el intento se llevó por delante otros tres vehículos que también circulaba por la misma arteria.

La víctima del millonario golpe fue Seung Ho Chol (57), quien según los oficiales intervinientes en el hecho cuenta con un establecimiento comercial en el Abasto Norte y alrededor de las 19:00 del sábado estaba regresando a su casa a bordo de una camionetas Land Rover, matrícula RRH 888.

El comerciante fue emboscado sobre la avenida General Santos casi Víctor Yanez Pinzón y despojado a punta de pistolas del millonario monto. Sin embargo, la víctima intentó perseguir y embestir a los maleantes, quienes también estaban a bordo de un auto.

Pero la persecución terminó en una colisión múltiple que afectó a un auto Toyota Platz plateado, matrícula OBJ057, guiado por Claudia Patricia Núñez de Insfrán, un auto Toyota Ractis rojo, placa WFAB 443, al mando de Fernando David Delgadillo González (20) y un Toyota Auris perla, chapa AADB 300 registrado a nombre de Paola Alejandra Vallejo Amarilla.

