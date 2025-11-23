Tacumbú: lanzaron droga desde la calle hacia el patio de la cárcel

El Ministerio de Justicia informó que el pasado jueves se registraron dos hechos consecutivos de lanzamiento de paquetes con presunta droga hacia el interior de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

El primer incidente ocurrió a las 17:50, cuando personal de guardia del Pabellón Libertad detectó un paquete envuelto en cinta de embalaje arrojado desde la calle México. Tras la verificación, se constató un peso aproximado de 455 gramos.

Lea más: PJC: Mueren dos internos de la Penitenciaría y no descartan sobredosis

Horas después, a las 22:20, se registró un segundo intento desde la misma vía pública. En esta ocasión, cuatro paquetes cayeron en el sector lateral donde se encuentra la iglesia del penal.

El peso total de este paquete fue de 1,627 kilogramos, según el análisis preliminar realizado con el sistema Narcotest. Además, se incautó una balanza digital.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En ambos casos, el personal penitenciario activó los protocolos de seguridad y notificó a las autoridades internas y externas. Los paquetes fueron puestos a disposición del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional y de la Comisaría 4ª Metropolitana para los procedimientos correspondientes.

Lea más: Trasladan a máxima seguridad al Hombre de las Mil Voces y a otros siete reos de Tacumbú