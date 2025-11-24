Inseguridad: hurtan 30 computadoras de local de electrónica en Encarnación

Agentes de la Comisaría 107ª informaron sobre la denuncia de un hurto a un local comercial, ocurrido a las 3:00 de esta madrugada. El sitio se halla ubicado sobre la colectora de la ruta PY01, casi avenida Ucrania, en el barrio Ka’aguy Rory de Encarnación.

Se trata de un emprendimiento denominado “ACTECH”, que se dedica a la venta de artículos de electrónica. Según imágenes de circuito cerrado, dos delincuentes llegaron a bordo de una motocicleta, violentaron una reja y la puerta de vidrio templado.

Posteriormente, se hicieron con las computadoras exhibidas en el mostrador. Según la propietaria, serían entre 28 y 30 los equipos que fueron hurtados, de varias marcas.

Fueron convocados al sitio agentes de los Departamentos de Investigaciones y Criminalísticas, para realizar los trabajos pertinentes. Además, los intervinientes informaron del hecho al Ministerio Público.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Niña de 8 años falleció arrollada por el camión de su tío en Coronel Bogado

Inseguridad en Encarnación

La víctima, Gabriela Soilán, manifestó que hace un mes denunció que un hombre intentó ingresar al mismo local durante la madrugada y no descarta que se trate de la misma persona. En esa ocasión, la alarma de seguridad ahuyentó al maleante, según refirió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los comerciantes de la zona también aseguraron que existe mucha inseguridad en la zona, principalmente por adictos que cometen robos bagatelarios. No obstante, estos serían “más profesionales”, según las víctimas, debido a que actuaron a cara cubierta y con guantes.

Lamentaron el hecho, debido a que el emprendimiento solo tiene 8 meses en el lugar.

El local contaba con varios elementos de seguridad, como alarma, cámara de circuito cerrado y una reja con candados que protegían el acceso a la puerta de vidrio templado. No obstante, en pocos minutos los maleantes burlaron el sistema y se hicieron con los objetos de valor.